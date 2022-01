México se enfrenta contra Costa Rica la tarde de este domingo para asegurar un boleto para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Entérate dónde ver en vivo este emocionante encuentro.

México y Costa Rica disputarán a punto de las 17:00 horas (Centro de México) en la cancha del Estadio Azteca la jornada 10 de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

México vs Costa Rica: ¿Cómo llega México?

Este partido será uno de los más importantes para la selección de México, pues luego de la sufrida victoria que ‘El Tri’ consiguió de último momento contra Jamaica el jueves pasado, ahora puede confirmar su boleto para Qatar 2022.

Asimismo, la escuadra dirigida por Gerardo ‘El Tata’ Martino tendrá de vuelta a uno de sus mejores hombres, Hirving ‘Chucky’ Lozano. Aunque también tendrá las ausencias de Osvaldo Rodríguez y Jorge Sánchez por Covid y lesiones, respectivamente.

Los nombres del delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, y el defensa de Ajax, Edson Álvares, también están en duda para este encuentro eliminatorio.

Costa Rica le pondrá las cosas difíciles a México

Pero Costa Rica no se la pondrá fácil a México, pues la rivalidad de estos dos equipos obliga al conjunto tico, encabezado por el portero Keylor Navas, a tratar de dar otro ‘Aztecazo’.

De igual forma, Costa Rica se encuentra en la quinta posición de la clasificatoria de la Concacaf, por lo que sacar tres puntos del ‘Coloso de Santa Úrsula’ es una prioridad para sus aspiraciones de llegar a Qatar 2022.

En caso de ganar, la selección de México (3ro) sumaría 20 puntos que amarrarían su lugar entre los cuatro primeros puestos, junto con Canadá (1ro), Estados Unidos (2do) y Panamá (4to), selección con la que México jugará el próximo 2 de febrero.

México vs Costa Rica: Dónde ver en vivo

El partido México vs Costa Rica podrás disfrutarlo en vivo desde las 16:45 horas (Centro de México) a través de Azteca Deportes por el canal 7 con la narración de Christian Martinoli y Luis García.

En caso de que no te encuentres en casa, también podrás ver México vs Costa Rica totalmente en vivo por las plataformas digitales Aztecadeportes.com y la app Azteca Deportes. No te pierdas este encuentro definitorio para llegar a Qatar 2022.

