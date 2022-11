México gana el Mundial y se prepara para los Juegos Olímpicos de París

¡México es campeón del mundo! No solo son épocas mundialistas hay futbol, también hay taekwondo y se disputó el Campeonato Mundial en el Centro Acuático Metropolitano en Guadalajara.

Gracias al esfuerzo de Leslie Soltero y Bryan Salazar llegaron las primeras medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo.

¿Quiénes son Leslie Soltero y Bryan Salazar?

Leslie Soltero, deportista mexicana de 21 años de edad nacida en Mexicali, ha comenzado de buena forma su carrera en taekwondo. Pues la joven promesa ya ha disputado dos Campeonatos Panamericanos de Taekwondo, en ambos fue medallista. Para el certamen de 2021 consiguió el tercer lugar en Cancún y en 2022 el segundo lugar en Punta Cana, República Dominicana.

Sus buenas actuaciones la llevaron al Campeonato Mundial de Taekwondo 2022 disputado en su propio país, donde logró conseguir la medalla de oro y poner el nombre de México en alto.

Leslie Soltero derrotó a la serbia, Aleksandra Perisic con un marcador final de 2-1 y así se quedó con la medalla de oro.

Al conseguir el primer puesto en el Mundial, Leslie se convierte en la quinta mexicana que ha ganado oro en este certamen junto con: Óscar Mendiola, Edna Díaz, María Espinoza y Uriel Adriano.

Leslie Soltero no pudo contener su felicidad, estas fueron sus palabras tras ganar el oro:

“Estoy muy feliz de hacer historia en casa, llena de orgullo y felicidad de poder escuchar el Himno Nacional. No me lo creo, estoy en shock, soy muy contenta de ser campeona del mundo. La siguiente meta es ir a los Juegos Olímpicos de París, pero hay que seguir trabajando. El oro sabe a felicidad, no tengo palabras”.

En la rama varonil de menos de 87 kilos, el mexicano Bryan Salazar no se quedó atrás y también consiguió medalla para nuestro país.

El deportista nacido en Tamaulipas, se logró quedar con el bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo tras ser eliminado en semifinales por el chino Mingkuan Meng por 2-0.

El 20 de noviembre concluye el Campeonato Mundial de Taekwondo y México ya logró hacer historia, estaremos al tanto del progreso de los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

