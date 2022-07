Tras investigación, Maribel Domínguez queda fuera del Tri femenil sub 20

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que luego de la investigación que se le hizo a Maribel Domínguez y a su cuerpo técnico, se decidió que la exjugadora fue separada de su cargo de entrenadora de la Selección Mexicana Femenil Sub 20 de manera definitiva.

A través de un comunicado, la FMF indicó que entrevistó a más de 20 personas, entre ellas, las partes involucradas y las personas que pudieran tener conocimiento o información sobre las quejas presentadas y no encontró evidencia de acoso o abuso sexual.

No se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del Cuerpo Técnico de la Selección Femenil Sub 20 hacia sus jugadoras indicó.

Sin embargo, aclaró que si hubo “suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas, las cuales contraponen a los valores de trabajo en equipo, por parte de integrantes del Cuerpo Técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras”.

En cuanto a los integrantes del cuerpo técnico que formaron parte de la investigación y que no se les encontraron evidencias de falta alguna, la decisión de convocarlos o no será de Ana Galindo, quien asumirá el cargo de entrenadora de esta Selección Mexicana femenil sub-20.

La FMF destacó que la psicóloga Parma Aragón no tiene vinculación con ninguna Selección Nacional de México Femenil sub 20, por lo que no fue requerida para la investigación.

Recordemos que la investigación comenzó luego de recibir una denuncia anónima el 18 de julio, tras lo cual comenzó la investigación que llevó al cese del cuerpo técnico.

Maribel Domínguez acataría la decisión de la FMF

La noche del domingo 25 de julio, Maribel Domínguez emitió un comunicado donde afirmó que acataría los resultados de la investigación y se pronunció en contra de ataques contra ella y su familia.

Lo que no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, es el daño moral hacia mi persona y mi familia que han ocasionado por presuntos señalamientos indicó el texto.

La Sub 20 Femenil tiene en puerta el Mundial de la categoría, que se jugará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto, donde se enfrentará a Alemania, Colombia y Nueva Zelanda en la fase de grupos.

