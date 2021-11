María José Alcalá es nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano

La exclavadista olímpica María José Alcalá fue electa nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en 98 años de historia del organismo olímpico.

María José Alcalá, con la planilla ‘Voy por México’, se impuso con 87 votos sobre 46 de Norma Olivia González, que encabezaba la planilla ‘Transparencia y Apertura’.

Fueron 136 votos divididos entre miembros permanentes, Federaciones Olímpicas y Federaciones No Olímpicas.

Los deportes que no cuentan con el respaldo Olímpico contaban con un voto cada representante, a diferencia de las disciplinas olímpicas, que ejercieron su derecho con dos.

La exatleta asume la presidencia del COM en sustitución de Carlos Padilla Becerra, quien estuvo nueve años al frente del organismo.

La #FamiliaOlímpica mexicana le desea éxito a @maryjosealcala en esta nueva etapa de su vida pic.twitter.com/odwWgNboyx — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) November 11, 2021

Para la elección hubo 145 boletas, sin embargo se quitaron dos que correspondían a la Federación Mexicana de Ciclismo, la cual se encuentra suspendida provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional, así que finalmente fueron 143.

Además siete boletas quedaron vacías ya que no se presentó la federación y el miembro correspondiente para votar.

Impugnan candidatura de María José Alcalá

Previo a la votación se impugnó la candidatura de María José Alcalá como presidenta del COM ya que actualmente es diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, pero de acuerdo con los estatutos del COM no hay ningún impedimento que un titular tenga una doble labor.

Las elecciones se llevaron a cabo en el marco de la Asamblea General de este jueves, a partir de las 11:00 horas, en las instalaciones del CDOM.

Durante el evento, Carlos Padilla Becerra presentó su informe anual, ante una gran ovación por parte de los presentes.

