Liga MX: Pumas tiene nuevo portero, Sebastián Sosa llega al Pedregal

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron oficial la llegada del portero y seleccionado nacional uruguayo Sebastián Sosa quien ya militó en la Liga MX con equipos como Mazatlán y Monarcas Morelia.

Sebastián Sosa llega al Pedregal luego de que el semestre pasado Pumas adoleció mucho en esa posición, pues Julio González no logró consolidarse como el guardameta titular y cometió ciertos errores que le costaron puntos importantes a los universitarios.

¿Quién es Sebastián Sosa, nuevo portero de Pumas?

El nuevo portero de Pumas es un jugador de nacionalidad uruguaya que llega proveniente del Club Independiente de Avellaneda de la liga de Argentina y con sus 36 años llega a portar solidez a la saga universitaria, Sosa h jugado en equipos de la talla de Boca Jrs. Vélez Sarsfield, Rosario Central y Peñarol entre otros.

Con amplia trayectoria bajo los tres palos, Sebastián Sosa llega a Pumas a defender el arco.



¡Bienvenido a tu nueva casa!

En México el nuevo portero de Pumas ha vestido las casacas de Pachuca, Mineros de Zacatecas, Morelia y Mazatlán F.C.

Sebastián Sosa fue seleccionado de Uruguay para la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde los charrúas se quedaron en fase de grupos.

Calendario de Pumas para el Torneo de Clausura 2023

Pumas abre el torneo antes FC Juárez, aquí te dejamos su calendario completo:

Pumas vs Juárez FC: 8 de enero 2023 12:00 horas. LOCAL

Santos vs Pumas: 14 de enero 2023 21:00 horas VISITA

Pumas vs León: 22 de enero 2023 12:00 horas LOCAL

Xolos vs Pumas: 27 de enero 2023 19:00 horas VISITA

Pumas vs Atlas: 5 de febrero 2023 12:00 horas LOCAL

Tigres vs Pumas: 11 de febrero 2023 19:00 horas VISITA

Necaxa vs Pumas: 15 de febrero 2023 21:10 horas VISITA

Pumas vs Chivas: 18 de febrero 2023 21:10 horas LOCAL



Mazatlán vs Pumas: 24 de febrero 2023 20:10 horas VISITA

Pumas vs Puebla: 5 de marzo 2023 12:00 horas LOCAL

Cruz Azul vs Pumas: 11 de marzo 2023 19:10 horas VISITA

Pumas vs Pachuca: 19 de marzo 2023 12:00 horas LOCAL

Querétaro vs Pumas: 2 de abril 2023 19:10 horas VISITA

Pumas vs San Luis: 9 de abril 2023 12:00 horas LOCAL

Pumas vs Toluca: 16 de abril 2023 12:00 horas LOCAL

América vs Pumas: 22 de abril 2023 21:10 horas VISITA

Monterrey vs Pumas: 29 de abril 2023 19:10 horas VISITA

