Liga MX: Desastroso arbitraje en el Cruz Azul vs Toluca y resultados de la J8

Se fueron ya 8 jornadas del Torneo de Apertura 2022 de la Liga MX y Toluca es líder general de la competencia con 20 puntos, sin embargo su victoria ante Cruz Azul la tarde del domingo 14 de agosto en la cancha del Estadio Azteca estuvo manchada por la polémica, las decisiones arbitrales y la intervención del VAR.

Los Diablos Rojos de Toluca viajaron a la capital de país para enfrentar a Cruz Azul en busca de una victoria que los colocara como líderes generales de la competencia lo cual ocurrió, sin embargo el triunfo de los del Estado de México quedó marcado por una serie de situaciones en las que el VAR y el árbitro Fernando Hernández fueron quienes acapararon la atención.

El juego entre Cruz Azul y Toluca marchaba con normalidad, el partido estaba empatado a 2 goles y se esperaba un buen cierre, sin embargo al minuto 89’ comenzó la fiesta arbitral cuando el VAR llamó a Fernando Hernández para revisar una jugada en el área de los locales donde el portero celeste, Sebastián Jurado había pisado a Jared Ortega de los Diablos Rojos de Toluca el árbitro fue a revisar la jugada y la sancionó como penal a favor de la visita, juagada que causó indignación entre los celestes y además provocó la expulsión del portero cementero.

Entre reclamos y que un jugador de cancha tuvo que tomar la posición de arquero de Cruz Azul se perdieron casi 10 minutos hasta que Camilo Sanvezzo cobró la pena máxima y puso adelante a Toluca.

Pero eso no iba a ser todo, el DT de Cruz Azul fue expulsado por reclamar la acción en su contras, sin embargo tres minutos más tarde, Hernández fue llamado a revisar otra jugada derivada de un tiro de esquina, esta vez a favor de Cruz Azul, pero a pesar de que la falta era aún más evidente que la que marcó en contra de los locales, el central decidió no marcar penal. Cruz Azul tuvo el empate sobre la hora, pero no logró igualar el marcador y se quedó sin puntos en casa.

Resultados jornada 8 Liga MX

Querétaro 1-1 San Luis

Necaxa 1- 2 Monterrey

Tijuana 3-3 Puebla

León 0-3 Mazatlán

Pumas 0-3 América

Guadalajara 1-1 Atlas

Juárez vs Pachuca: Partido pospuesto

Cruz Azul 2-3 Toluca



Tigres 2-0 Santos

Posiciones Liga MX

1 Toluca 20 pts

2 Monterrey 19 pts

3 Tigres 18 pts

4 Pachuca 12 pts

5 Necaxa 12 pts

6 Puebla 11 pts

7 Tijuana 11 pts

8 Santos 10 pts

9 América 10 pts

10 Mazatlán 9 pts

11 León 9 pts

12 Atlas 8 pts

13 Pumas 8 pts

14 San Luis 8 pts

15 Cruz Azul 8 pts

16 Juárez 7 pts

17 Chivas 6 pts

18 Querétaro 3 pts

