VIDEO: Así fue la lesión de Fénix en una plena función de Lucha Libre

El luchador Fénix sufrió una gran lesión de gravedad en su brazo izquierdo luego de caer mal sobre una mesa en una función de Lucha Libre de la empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW).

En redes sociales se volvió viral el video del momento en que el luchador Fénix sufrió la aparatosa lesión en plena función en la que exponía los cinturones de parejas junto Pentagón Jr. ante Jungle Boy y Luchasaurus, quienes son ahora los nuevos monarcas de parejas de AEW.

En el video se pudo observar como Luchasaurus, en la orilla del ring, toma del cuello a Fénix para enviarlo sobre una mesa con un ‘chokeslam’, sin embargo, durante la caída Fénix no logra ubicar la distancia que hay entre la mesa y el suelo, lo que provocó que el peso de su cuerpo cayera sobre su brazo y no resistiera doblándose en dos partes a lo que no pudo contener un grito de dolor.

Tras el impacto, Rey Fénix pidió de inmediato que los servicios médicos ante el asombro de los aficionados que se habían percatado de la brutal lesión.

Aún no se sabe algo sobre la lesión de Fénix, aunque medios especializados en este deporte indicaron que sufrió una fractura en el brazo izquierdo a altura del codo, por lo que fue trasladado rápidamente a un hospital, y se rumoró que fue intervenido quirúrgicamente.

La lesión de Fénix influyó drásticamente en el resultado del combate, pues Pentagón Jr. resintió la ausencia de su mancuerna para retener los cetros.

Lucha Libre decora los nuevos baños del aeropuerto de Santa Lucía

Hablando de la Lucha Libre , en redes sociales han sido difundidas imágenes de los baños del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los cuales fueron decoradas con imágenes de luchadores icónicos mexicanos, además de otros aspectos de la cultura mexicana.

Los cubículos estarán divididos en los tradicionales bandos de rudos y técnicos, liderados por El Santo y Blue Demon, sus dos mayores representantes.

Las máscaras de Blue Demon, Fishman, Rayo de Jalisco y otros luchadores emblemáticos de la lucha libre mexicana se encuentran en los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

