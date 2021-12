Julio César Chávez vence a la COVID-19: “Hagan mucho ejercicio”

La leyenda del boxeo, Julio César Chávez, anunció que venció a la COVID-19 y dejó un mensaje a sus seguidores en los que les pidió hacer ejercicio y no bajar la guardia.

“A todos mis amigos, a todo México, a todos los que me quieren y a los que no me quieren, gracias. La verdad que ya salí negativo, gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias por sus oraciones, bendiciones. Síganse cuidando por favor, sana distancia, hagan mucho ejercicio”, dijo Julio César Chávez.

El expúgil además presumió de su estado físico tras haber superado la enfermedad, en donde se muestra trotando y golpeando un saco.

“Gracias a Dios, gracias a la mi vitamina C que tomo todos los días, me ha hecho un paro muy grande”, fueron las palabras del “César del boxeo”.

Gracias a Dios knockeamos al covid pic.twitter.com/30MHe7SzC4 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 7, 2021

Julio César Chávez fue asintomático al padecer COVID-19

El pasado 1 de diciembre, Julio César Chávez dio positivo a la COVID-19, luego de aplicarse las medidas sanitarias en la obra Los Mandamientos de un Hombre Chingón, donde participa el campeón, Roberto Palazuelos y Jorge “El Burro” Van Rankin.

De acuerdo con un comunicado de la productora de la obra, Julio César Chávez se encontraba asintomático y de buen humor.

“La condición de Julio César Chávez es asintomático, lo que es muy favorable, se encuentra fuerte y con tratamiento en casa. Siempre con el gran sentido del humor que lo ha caracterizado, entusiasta y muy optimista”, señaó la misiva.

“Hemos tomado la prudente decisión de posponer la gira nacional que tenemos programada en estos días, ya que estamos siguiendo los protocolos de salud que se nos indican”, detalló el documento.

