¿Estás listo? Juegos de la semana 1 de la temporada de la NFL 2022

La espera terminó y este jueves 8 de septiembre regresa toda la emoción de los emparrillados con la temporada de la NFL 2022 que arranca con un juegazo entre los Buffalo Bills y Los Angeles Rams, dos de los favoritos para llegar al partido por el campeonato en una campaña que promete bastante debido a la transición generacional y con el extra de que esta sería la última aparición de Tom Brady en los campos profesionales, el legendario quarterback de los Tampa Tampa Bay Buccaneers buscará retirarse en la cima del éxito con un anillo de Super Bowl más.

Partidos semana 1 de la temporada de la NFL 2022

Jueves 8 de septiembre:

· Los Angeles Rams vs Buffalo Bills 19:20 hrs

Domingo 11 de septiembre:

· Detroit Lions vs Philapelphia Eagles 12:00 hrs

· Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers 12.00 hrs



· Chicago Bears vs San Francisco 49ers 12:00 hrs

· Miami Dolphins vs New England Patriots 12.00 hrs

· Carolina Panthers vs Cleveland Browns 12:00 hrs

· Houston Texans vs Indianapolis Colts 12:00 hrs

· Atlanta Falcons vs New Orleans Saints 12:00 hrs

· New York Jets vs Baltimore Ravens 12:00 hrs

· Washington Commanders vs Jacsonville Jaguars 12:00 hrs

· Minnesota Vikings vs Green Bay Packers 15:25 hrs

· Tennessee Titans vs New York Giants 15:25 hrs

· Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders 15:25 hrs



· Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs 15:25 hrs

· Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers 19:20 hrs

Lunes 12 de septiembre:

· Seahawks Seattle vs Denver Broncos 19:15 hrs

Así que ya lo sabes, prepara la botana, alista tu jersey y prepárate para la nueva y espectacular temporada de la NFL 2022 donde las 32 franquicias buscarán llegar al Super Bowl LVII que se jugará el 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, casa de los cardenales.

