Previo al parón por Leagues Cup, canales de streaming y dónde ver todos los juegos de la Jornada 3 de la Liga MX

Cada vez estamos más cerca del parón de la Liga MX por los compromisos pactados por la llamada Leagues Cup, por lo cual este mismo fin de semana estaremos viviendo la Jornada 3 con partidos de alta intensidad como el Toluca vs Tigres, Cruz Azul vs León y el Necaxa vs América.

Será al menos por una semana y media y mientras dure la fase de grupos del torneo internacional que mide a los clubes de la Liga MX contra los de la MLS, que no habrá futbol dentro de los estadios de nuestro país.

¿Cómo se juega la Jornada 3 de la Liga MX?

La Jornada 3 de la Liga MX iniciará con el siempre atractivo Viernes Botanero, el cual estará arrancando en punto de las 19:00 horas con el Puebla vs Santos Laguna. A la misma hora y en simultáneo, se llevará a cabo el Querétaro vs Pumas para después cerrar con el Tijuana vs Juárez.

Para el sábado 26 de julio, fecha en la que se vivirán la mayoría de los partidos, se disputarán los siguientes compromisos:

Pachuca vs Mazatlán

Chivas vs Atlético de San Luis

Cruz Azul vs León

Monterrey vs Atlas

Toluca vs Tigres

Necaxa vs América

¿Por dónde ver los partidos de la Jornada 3 de la Liga MX?

Gracias a la ampliación de las opciones para ver los partidos de la Liga MX , la Jornada 3 de nuestro futbol se podrá disfrutar por televisión abierta, así como por medio de plataformas de streaming digitales a las que pueden acceder todas y todos.

La transmisión de cada partido será la siguiente:

Puebla vs Santos Laguna: Azteca 7 a las 19:00 horas

Querétaro vs Pumas: Tubi a las 19:00 horas

Tijuana vs Juárez: Tubi a las 21:00 horas

Pachuca vs Mazatlán: Tubi a las 17:00 horas

Chivas vs Atlético de San Luis: Prime Video a las 17:00 horas

Cruz Azul vs León: TUDN a las 19:00 horas

Monterrey vs Atlas: Vix a las 19:00 horas

Toluca vs Tigres: Azteca 7 a las 19:00 horas

Necaxa vs América: Azteca 7 a las 21:05 horas

¿Cuándo se suspende la Liga MX por el inicio de la Leagues Cup?

Vale la pena mencionar que la después de los partidos de la Jornada 3 de este sábado 26 de julio, la Liga MX oficialmente detendrá sus actividades por motivos del inicio de la Leagues Cup, la cual estará arrancando el martes 29 de julio con partidos como el Toluca vs Columbus Crew, Tigres vs Houston Dynamo y el Pachuca vs San Diego FC.

