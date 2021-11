Grupo Salinas y PGA TOUR presentan el Mexico Open 2022

El PGA TOUR y Grupo Salinas, anfitrión del torneo, este 8 de noviembre, el Mexico Open 2022, que se realizará del 28 de abril al 1 de mayo de 2022 en Vidanta Vallarta, anteriormente incluido en el Programa del PGA TOUR 2021-22 como el Mexico Championship.

El Mexico Open tiene como origen el Abierto Mexicano de Golf, que se remonta a 1944 y es considerado el torneo con más tradición en México.

Regresa el mejor golf del mundo a nuestro país. Con mucho orgullo les comparto el lanzamiento del Mexico Open 2022, que se realizará del 28 de abril al 1 de mayo 2022. Es un honor para @gruposalinas ser anfitriones del mejor evento deportivo y social de América Latina. pic.twitter.com/zQrOUHjP8c — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) November 8, 2021

La edición 2022 aparecerá en el calendario del PGA TOUR por primera vez como un evento oficial de FedExCup, ofreciendo 500 puntos FedExCup al ganador y una bolsa de 7.3 millones de dólares.

El field de 132 jugadores incluirá 12 exenciones, con al menos cuatro jugadores de América Latina.

Desde 2017, Grupo Salinas apostó por traer el mejor golf a México y por ello, este deporte está más fuerte que nunca, de ahí que a partir del 2022, el Mexico Open continuará con el compromiso de Grupo Salinas de acercar el golf a todos los mexicanos, particularmente a los jóvenes.

Para este evento se fusionarán el vanguardismo del PGA TOUR con la historia del golf profesional en México en la forma del Mexico Open, un torneo de talla mundial que será una auténtica vitrina y plataforma para más jugadores mexicanos.

Vidanta Vallarta in Vallarta, Mexico will host the 2022 Mexico Open. 🇲🇽 — PGA TOUR (@PGATOUR) November 8, 2021

El nuevo nombre y la sede del torneo fueron anunciados este 8 de noviembre en una conferencia de prensa en la Ciudad de México (CDMX) con la presencia de Fernando Lemmen-Meyer, Presidente de la Federación Mexicana de Golf; Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta; John Norris, Vicepresidente Senior de Tournament Business Affairs del PGA TOUR, y Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

También asistieron los miembros del PGA TOUR Carlos Ortiz y Abraham Ancer. Tanto Ortiz (2020 Vivint Houston Open) como Ancer (2021 WGC-FedEx St. Jude Invitational) capturaron los eventos del PGA TOUR durante la temporada 2020-21 del PGA TOUR, convirtiéndose en el tercer y cuarto mexicanos en ganar en el PGA TOUR. Ancer, quien jugó para el International Presidents Cup Team en 2019, clasificó recientemente para su tercer TOUR Championship consecutivo en 2020-21, terminando noveno en la FedExCup.

En Grupo Salinas nos honra ser anfitriones de un evento de clase mundial en nuestro país, reafirmando nuestro compromiso de crecer el golf en México y generar nuevos intereses y pasiones alrededor de este deporte, sobre todo en los niños expresó Salinas Sada,vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

Por ello, estamos convencidos de la importancia de llevar este tipo de eventos a otros rincones del país y mandar con eso un claro mensaje; el golf no es propiedad de unos cuantos, es de todos: eso es lo que defenderemos en Grupo Salinas siempre.



También destacó los avances del programa The First Tee México, una organización sin fines de lucro, lanzada por Grupo Salinas desde 2017; que ha impulsado el golf y sus valores para el desarrollo de la niñez y la juventud mexicanas. Su crecimiento ha sido exponencial, actualmente, The First Tee México cuenta con 9 capítulos y ha tenido un impacto positivo en más de 250 jóvenes, promoviendo valores sociales clave como la honestidad, el respeto, la confianza, la integridad, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Hemos trabajado en estrecha colaboración con Grupo Salinas desde el inicio del Mexico Championship en 2017. Como anfitriones del torneo, Grupo Salinas se ha conducido siempre de primera clase en todos los aspectos, haciendo de esta parada una de las favoritas entre nuestros jugadores mientras se brinda entretenimiento a los fans de México y de todo el mundo dijo John Norris, Vicepresidente Senior de Tournament Business Affairs del PGA TOUR.

El Mexico Open 2022 ofrecerá al público nuevas sorpresas, excelencia deportiva, entretenimiento de alto nivel y una gran oferta gastronómica; demostrando que México y Grupo Salinas son anfitriones de los mejores eventos deportivos y sociales.

