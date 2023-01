¿No lo has visto? Así fue el gol de Santiago Giménez ante el Twente

Si no has visto el gol de Santiago Giménez con el Feyenoord, no busques más, pues aquí te dejamos la anotación con la que el mexicano se afianza como titular.

Escrito por: Yael Toribio

Dean Mouhtaropoulos/Getty Image