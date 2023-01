Gerardo Arteaga sufre accidente automovilístico en Zapopan

A unos cuantos días de que iniciara el 2023 se dio a conocer que el futbolista de la Selección Mexicana y del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Zapopan, Jalisco.

Fue a través de redes sociales que se compartieron imágenes en las que se puede apreciar cómo fue que el vehículo tipo Audi R8 que conducía el futbolista, quedó dañado en la cinta asfáltica sobre el cruce de avenida Patria y Acueducto, en Zapopan.

Apenas el pasado domingo 1 de enero el jugador de 24 años de edad, compartió en sus redes sociales una foto de su automóvil, el cual terminó dañado por el impacto que se llevó.

De momento ni el jugador ni sus familiares se han pronunciado al respecto, sin embargo se presume que Gerardo Arteaga no sufrió ninguna lesión tras el percance vehicular en el que se vio inmerso.

Vale la pena señalar que el jugador de la Selección Mexicana se encuentra de vacaciones en Guadalajara, Jalisco, junto a su familia, pues tras su convocatoria del conjunto Azteca para el Mundial de Qatar 2022, si club le otorgó un tiempo libre.

El seleccionado mexicano Gerardo Arteaga sufrió un accidente automovilístico en la ciudad de Guadalajara, el jugador del Genk de la Jupiler League aparentemente no sufrió heridas y solo quedó en lo material, lastima de nave.#FútbolMedia #Genk pic.twitter.com/Uug5mrfsWa — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) January 2, 2023

Gerardo Arteaga lamenta no haber jugado en Qatar 2022

Este accidente vehicular del exfutbolista del Santos Laguna, se dio pocos días después de que el jugador publicara en Twitter que no se sintió presente en el Mundial de Qatar 2022 debido a que Gerardo Martino no le dio minutos de juego.

Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción” se lee en un tweet publicado el 7 de diciembre, a unos cuantos días de haber sido eliminados de la Copa del Mundo.

Este hecho hizo que de inmediato varios usuarios se volcaran a su favor, señalando como injusticia el hecho de que “el Tata” Martino lo haya dejado relegado en la banca a lo largo de la participación Azteca en Qatar 2022.

De momento Arteaga se coloca como uno de los jugadores mexicanos más estables en el futbol europeo, pues es titular indiscutible en la lateral izquierda del conjunto de Genk de la liga Jupiler de Bélgica.

