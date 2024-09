Canelo Álvarez revela lo difícil que fue convertirse en padre a los 17 años

Hoy en día, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los mejores deportistas del mundo y uno de los atletas mexicanos más grandes de la historia. Sin embargo, cuando comenzó su carrera, pocas veces imaginó llegar tan lejos, considerando lo difíciles que fueron sus primeros años como boxeador amateur.

En entrevista con Paty Chapoy, el Canelo Álvarez recordó cómo fue convertirse en padre a los 17 años y cómo la llegada de su primera hija, Emily Cinnamon Álvarez , cambió su vida por completo.

Canelo Álvarez habla de la experiencia de ser padre en su adolescencia

Karen Beltrán fue el primer amor de Canelo Álvarez y la mujer con la que tuvo a su primera hija. Su relación comenzó cuando el boxeador tenía 16 años y su hija nació un año después.

“Fue una experiencia que me moldeó enormemente. De repente me encontré con la responsabilidad de criar a mi hija. Esto me convirtió en un hombre más responsable, más disciplinado”, contó Saúl .

Aunque claro, esta situación también lo hizo vivir momentos muy difíciles. En sus propias palabras, había días en donde no tenía dinero suficiente para los pañales o la leche y que era gracias al apoyo económico de su familia que pudo conseguir los recursos para criar a su hija.

De hecho, le agradeció a su madrina y a su abuela específicamente por lo mucho que le ayudaron en aquellos años más difíciles. Recordó cómo siempre estuvieron ahí para él y que se trata de un apoyo que nunca olvidará.

Tras el nacimiento de su hija, Canelo Álvarez se separó de Karen Beltrán

El Canelo también contó que, poco después del nacimiento de su primogénita, se separó de Karen Beltrán, debido a las grandes diferencias que tenían en ese momento. “Éramos muy jóvenes y teníamos mentalidades diferentes. Yo estaba enfocado en convertirme en el mejor de mi carrera y eso requería disciplina. Nuestra inmadurez fue lo que provocó la separación” recordó.

