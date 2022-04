Draft 2022: Chris Steele, mexicoamericano que sería elegible en la NFL

El Draft 2022 de la National Football League arrancó este jueves 28 de abril con la primera ronda de reclutamiento universitario, con el cual las 32 franquicias de la NFL buscarán reforzarse de cara al inició de la temporada el próximo 8 de septiembre.

Entre las 21 opciones de jugadores novatos que estarán disponibles en las siete rondas de selección hay dos jugadores con ascendencia mexicana que podrán dar el brinco a liga más importante de futbol americano.

El primero de ellos es Chris Steele, conerback egresado de la USC que se puso en el radar de la NFL gracias a su paso con los Trojans, pues el jugador impresionó a los scouts universitarios gracias a su estatura de 1.83 metros y su peso de 83 kilogramos.

El mexicoamericano está proyectado para salir entre la segunda y tercer ronda, sin embargo se podría ir hasta las instancias finales para conocer a algún equipo que se interese por sus servicios de cara a la próxima temporada.

Steele es hijo de madre mexicana y padre afroamericano, sin embargo gran parte de su infancia la vivió en Michoacán, México, con su abuela materna, la cual le inculcó el amor por la tierra y cultura azteca.

El siguiente jugador con ascendencia mexicana que podrá ser elegible dentro de los 21 jugadores novatos universitarios es Matt Araiza, punter der los San Diego State Aztecs, el cual tiene gran posibilidad de ser elegido en la tercer ronda gracias al poder de patada que tiene.

De acuerdo con las métricas de la NFL, Araiza registró un total de 18 despejes de 60 o más yardas en el 2021 con su equipo colegial, en donde incluso dos de ellos superaron las 80 yardas.

Orden de la Ronda 1 del Draft 20222 de la NFL

En la primera ronda del Draft 2022 hay ocho franquicias fuera de la selección de jugadores, los cuales son: San Francisco 49ers, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Miami Dolphins, Cleveland Browns, Chicago Bears, Indianapolis Colts y Los Angeles Rams.

Es por eso que la ronda de selección queda de la siguiente forma:

1. Jacksonville Jaguars

2. Detroit Lions

3. Houston Texans

4. New York Jets

5. New York Giants

6. Carolina Panthers

7. New York Giants

8. Atlanta Falcons

9. Seattle Seahawks

10. New York Jets

11. Washington Commanders

12. Minnesota Vikings

13. Houston Texans

14. Baltimore Ravens

15. Philadelphia Eagles

16. New Orleans Saints

17. Los Angeles Chargers

18. Philadelphia Eagles

19. New Orleans Saints

20. Pittsburgh Steelers

21. New England Patriots

22. Green Bay Packers

23. Arizona Cardinals

24. Dallas Cowboys

25. Buffalo Bills

26. Tennessee Titans

27. Tampa Bay Buccaneers

28. Green Bay Packers

29. Kansas City Chiefs

30. Kansas City Chiefs

31. Cincinnati Bengals

32. Detroit Lions

Hay que recordar que en la primera selección de jugadores, son hasta ocho las franquicias que tendrán más de un pick en la primera ronda del Draft 2022.

