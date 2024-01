Dónde ver el Atlético San Luis vs Pumas y el Juárez vs Cruz Azul de la Liga MX

El torneo Clausura 2024 de la Liga MX inició la semana pasada con el regreso a la acción del campeón del Apertura 2023, el América, sin embargo, para la Jornada 2 lo que la afición está ansiosa por saber es por dónde ver el Atlético de San Luis vs Pumas y el Juárez vs Cruz Azul, conjuntos que no iniciaron de la mejor manera la temporada.

Y es que el Atlético de San Luis sigue generando grandes expectativas luego de dos torneos consecutivos en los que se coló entre los mejores de la temporada, mientras que los Pumas siguen ganando la atención de la afición por las contrataciones de Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori.

Por ello, a continuación en adn40 te daremos a conocer todos los detalles de por dónde y a qué hora ver los partidos entre Puebla vs Necaxa, Atlético San Luis vs Pumas y el Bravos de Juárez vs Cruz Azul, los cuales darán inicio con la Jornada 2 de la Liga MX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde ver el Puebla vs Necaxa de la Liga MX?

Como ya es costumbre con los partidos de la franja, el Puebla vs Necaxa se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 19:00 horas. Serán las mejores voces de la narración México los que se encargarán de llevarte la crónica hasta la comodidad de tu casa este viernes 19 de enero.

La fecha 2 de la Liga MX, presenta este viernes, encuentros de alto interés.#CompartimosLaEmoción ⚽



Los detalles: https://t.co/CKevCNTH8q — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 19, 2024

¿Dónde ver el Atlético San Luis vs Pumas?

En cuanto al partido entre el Atlético San Luis vs Pumas, el cotejo se podrá ver en vivo a las 21:00 horas de este viernes a través de las pantallas de ESPN.

Vale la pena recordar que este partido es uno de los atractivos principales de la jornada gracias a la victoria que cosechó el conjunto universitario y los potosinos en el arranque del Clausura 2024 de la Liga MX.

¿Dónde ver el Juárez vs Cruz Azul?

En el otro lado de la moneda está el partido entre Juárez y Cruz Azul, conjuntos que vienen de caer ante Pumas y Pachuca respectivamente en la Jornada 1.

Pese a ello, el Bravos vs La Máquina se podrá ver a través de la señal de Fox Sports México y VIX a las 21:10 de este mismo viernes 19 de enero de 2024.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX?

En cuanto al resto de los partidos, a continuación te daremos a conocer por dónde y a qué hora verlos este fin de semana.



Toluca vs Mazatlán: Sábado 20 de enero a las 17:00 por TUDN

América vs Querétaro: Sábado 20 de enero a las 19:05 por TUDN

Atlas vs Xolos: Sábado 20 de enero a las 21:10

Tigres vs Chivas: Domingo 21 de enero a las 18:00 por TUDN

Santos vs Monterrey: Domingo 21 de enero a las 20:05 por Vix Premium

Pachuca vs León: Miércoles 7 de febrero a las 21:00 por Fox Sports

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.