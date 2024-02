Conoce dónde y a qué hora ver el América vs Cruz Azul y el Chivas vs Pumas

A partir de este viernes 23 de febrero se estará viviendo una de las jornadas más intensas dentro de la Liga MX, pues se estarán disputando los partidos América vs Cruz Azul y el Chivas vs Pumas, juegos en los que se medirán entre sí los llamados equipos grandes del futbol mexicano.

Sin embargo dentro de la Jornada 8 de la Liga MX también se estará llevando a cabo un atractivo partido como el Necaxa vs Pachuca, en el cual uno de los únicos dos invictos del torneo se medirán ante el segundo lugar de la clasificación general como lo son los Tuzos.

Es por ello que con la finalidad de que no te pierdas ni un solo partido de esta atractiva jornada del futbol azteca, a continuación te daremos a conocer por dónde y a qué hora ver el América vs Cruz Azul y el Chivas vs Pumas, así como el resto de los compromisos de nuestro balompié profesional.

¿Dónde ver el América vs Cruz Azul y el Chivas vs Pumas?

Por orden del día, el primero de estos dos partidos será el Chivas vs Pumas, el cual para esta Jornada 8 de la Liga MX se podrá disfrutar completamente en vivo a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración. Este encuentro se vivirá en punto de las 19:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Momentos después de este encuentro se realizará el América vs Cruz Azul o bien el llamado Clásico Jóven. Este partido se podrá ver a partir de las 21:00 horas por la transmisión de TUDN.

¿Dónde ver los juegos de la Jornada 8 de la Liga MX?

En cuanto al resto de la jornada del futbol mexicano, los partidos se podrán ver y disfrutar en los siguientes horarios y transmisiones:



Puebla vs Querétaro: Viernes 23 de febrero a las 19:00 horas por Azteca 7

Necaxa vs Pachuca: Viernes 23 de febrero a las 21:00 horas por Vix Premium

FC Juárez vs Monterrey: Viernes 23 de febrero a las 21:10 horas por Fox Sports y Vix

León vs Atlético San Luis: Sábado 24 de febrero a las 17:00 horas por Fox Sports, Claro Sports

Tigres vs Atlas: Sábado 24 de febrero a las 19:00 horas por Vix Premium

Chivas vs Pumas: Sábado 24 de febrero a las 19:05 horas por Azteca 7

América vs Cruz Azul: Sábado 24 de febrero a las 21:10 por TUDN y Vix Premium

Toluca vs Xolos: Domingo 25 de febrero a las 12:00 horas por Canal 2, TUDN y Vix Premium

Santos vs Mazatlán: Domingo 25 de febrero a las 18:00 horas por Vix Premium

