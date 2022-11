Calendario Liga MX: Cuándo es el Cruz Azul - América del Clausura 2023

Fue durante el medio tiempo del partido de la Selección Mexicana ante Suecia, que se dio a conocer el calendario Liga MX para el torneo Clausura 2023, torneo en el que Cruz Azul buscará retomar su mejor nivel y ser contendiente al título.

Es por ello que a continuación te mostramos por fecha cada uno de los partidos que disputará el conjunto cementero para cerrar el año futbolístico, en el cual buscan levantar la décima estrella tras lo conseguido el pasado 30 de mayo del 2021.

Calendario Liga MX del Cruz Azul

Vale la pena señalar que el calendario del Clausura 2023 es exactamente en el mismo orden de contrincantes del pasado Apertura 2022, con la diferencia de en dónde y en dónde se disputarán los compromisos.

Es por eso que antes que nada te mostraremos los cotejos más relevantes de Cruz Azul, todos contra los equipos que son considerados los más importantes del país por economía e historia dentro de la Liga MX.

· Cruz Azul vs Monterrey en la Jornada 2: sábado 14 de enero a las 17:00 en la cancha del Estadio Azteca

· Cruz Azul vs Tigres en la Jornada 5: sábado 4 de febrero a las 19:10 en la cancha del Estadio Azteca



· Cruz Azul vs América en la Jornada 15: sábado 15 de abril a las 21:10 en el Estadio Azteca

· Chivas vs Cruz Azul por la Jornada 16: sábado 22 de abril en el Estadio Akron

Resto de los compromisos del Cruz Azul para el Clausura 2023

Con los cotejos más importantes para Cruz Azul en el torneo post-mundialista, vale la pena señalar el resto de los compromisos en el camino de la décima estrella para los dirigidos por Raúl “El Potro” Gutiérrez.

· Jornada 1: Xolos vs Cruz Azul a disputar el domingo 8 de enero a las 21:10 horas en el Estadio Caliente

· Jornada 2: Cruz Azul vs Monterrey a disputar el sábado 14 de enero a las 17:00 en la cancha del Estadio Azteca

· Jornada 3: Necaxa vs Cruz Azul a disputar el sábado 21 de enero en el Estadio Victoria

· Jornada 4: Querétaro vs Cruz Azul con fecha y hora por confirmar



· Jornada 5: Cruz Azul vs Tigres a disputar el sábado 4 de febrero a las 19:10 en la cancha del Estadio Azteca

· Jornada 6: Toluca vs Cruz Azul a disputar el domingo 12 de febrero a las 12:00 del día en el Nemesio Diez

· Jornada 7: Cruz Azul vs Atlas a disputarse el miércoles 22 de febrero a las 20:00 en el Estadio Azteca

· Jornada 8: Puebla vs Cruz Azul a disputarse el viernes 17 de febrero a las 21:10 en el Estadio Cuauhtémoc

· Jornada 9: Cruz Azul vs Juárez a disputarse el sábado 25 de febrero a las 17:00 en el Estadio Azteca

· Jornada 10: Mazatlán vs Cruz Azul a disputarse el viernes 3 de marzo en horario por confirmar

· Jornada 11: Cruz Azul vs Pumas a disputarse el sábado 11 de marzo a las 19:10 en el Estadio Azteca

· Jornada 12: Cruz Azul vs Atlético San Luis a disputarse a las 17:00 del sábado 18 de marzo en el Estadio Azteca

· Jornada 13: Pachuca vs Cruz Azul a disputarse el sábado 1 de abril a las 17:00 en el Estadio Hidalgo

· Jornada 14: León vs Cruz Azul a disputarse el sábado 8 de abril a las 17:00 horas en el Nou Camp

· Jornada 15: Cruz Azul vs América a disputarse el sábado 15 abril a las 21:;10 en la cancha del Estadio Azteca

· Jornada 16: Chivas vs Cruz Azul a disputarse el sábado 22 de abril a las 19:10 en el Estadio Akron

· Jornada 17: Cruz Azul vs Santos a disputarse el sábado 29 de abril a las 21:10 en el Estadio Azteca

Vale la pena señalar que este calendario está sujeto a cambios por reprogramación, además de que el juego entre Cruz Azul vs Atlas, se acomodó en diferente fecha a expensas de lo que ocurra con el cotejo entre la Máquina y el Querétaro, el cual aún no se confirma la fehca.

