Conoce a qué hora y por dónde ver el Barcelona vs Napoli en la Champions League

Estamos a unas cuantas horas de poder conocer a dos invitados más a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-2024, pues este mismo martes 12 de marzo se llevarán a cabo el Barcelona vs Napoli, así como el Arsenal vs Porto, partidos que pintan para ser los mejores de la eliminatoria.

Y es que en la ida tanto culés como napolitanos, empataron a un gol en el estadio Diego Armando Maradona, por lo cual el juego en suelo catalán será crucial para las aspiraciones de ambos equipos. Por su parte el Arsenal buscará darle la vuelta al partido en calidad de local, esto luego de que el Porto venciera 1-0 a los de Mikel Arteta en el juego de ida.

Por ello, con la finalidad de que no te pierdas detalles del Barcelona vs Napoli y el Arsenal vs Porto, a continuación te daremos a conocer por dónde y a qué hora ver los juegos correspondientes a los octavos de final de la UEFA Champions League 2023-2024.

¿Dónde y a qué hora ver el Barcelona vs Napoli?

El partido entre el conjunto español y el italiano, se podrá sintonizar completamente en vivo a las 14:00 horas a través de la plataforma de Max, la cual cuenta con las transmisiones de TNT Sports México, canal que tiene los derechos de la Champions League .

Vale la pena hacer mención que este partido se podrá seguir también en el minuto a minuto que publica la Champions League a través de su sitio web y demás plataformas oficiales disponibles en México y el resto del mundo.

¿Dónde y a qué hora ver el Arsenal vs Napoli?

En cuanto al partido entre Gunners y Dragones, el cotejo también se podrá ver a las 14:00 horas en la misma plataforma en la que se podrá ver el juego antes señalado, por lo cual podrás ver en simultáneo ambos duelos sin perderte detalle de los resultados.

¿Qué equipos ya avanzaron de ronda en la Champions 2023-2024?

Hasta este martes 12 de marzo los clubes ya clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-2024, son el Paris Saint Germain, Bayern Múnich, Manchester City y el Real Madrid.

Con eso dicho aún faltan por definirse los partidos del Barcelona vs Napoli y el Arsenal vs Porto de este martes 12 de marzo, así como el Inter vs Atlético de Madrid y el PSV vs Borussia Dortmund, el cual se disputará el próximo miércoles 13 de este mismo mes mediante la misma plataforma de Max y TNT Sports México.

