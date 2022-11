NFL: Llegó el día límite, estos fueron los traspasos más relevantes

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, y el día límite de cambios de jugadores en la NFL transucrrió con algunos movimientos que llamaron la atención de muchos aficionados.

El día de martes 1 de noviembre, fue la última oportunidad de los equipos de la NFL para sumar nuevos jugadores a sus plantillas.

La Quiniela, un podcast original de adn40

Han sido tres equipos los que más provecho le sacaron a este día: Bills, Falcons y Dolphins que se hicieron de dos jugadores en el día límite de la NFL, los demás equipos solo tomaron a un jugador o a ninguno.

¿Cuáles jugadores se integran a los Miami Dolphins?

El corredor procedente de los San Francisco 49ers, Jeff Wilson Jr, fue adquirido en la quinta ronda del Draft 2023. Llega a los Dolphins para remplazar al corredor Chase Edmonds.

También se hacen de los servicios del linebacker Bradley Chubb, procedente de los Broncos de Denver. Firmará un contrato de 110 millones de dólares con los Miami Dolphins.

Trades del día límite de la NFL

Al igual que los Dolphins, los Bills también adquirieron a dos jugadores.

Buffalo Bills

Dean Marlowe llega desde Atlanta Falcons a los Buffalo Bills para ocupar la posición de safety.



Nyheim Hines también se une a los Bills procedente de los Indianapolis Colts.

Atlanta Falcons

Otro equipo en integrar a sus filas a dos jugadores; Deion Jones de los Browns llega a los Falcons y

Rashad Fenton llega a Atlanta desde los Cleveland Browns.

Pittsburgh Steelers

William Jackson deja a los Washington Commanders y se une a las filas de los Acereros de Pittsburgh.

Broncos

Jake Martin deja a los Jets para llegar a Denver.

Jaguars

Calvin Ridley llega a los Jaguars procedente de los Falcons.



Vikings

T.J. Hockenson, pasa a formar parte de los Vikingos después de dejar a los Lions.

Bears

Chicago se hace de Chase Claypool procedente de Steelers.

¿Cuál crees que fue el mejor cambio del día límite de la NFL ?

adn40 siempre conmigo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce nuestro lado audiovisual

ats