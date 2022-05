Están listos los cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano

Luego de un intenso fin de semana con partidos llenos de drama en los que tres juegos que tuvieron que llegar a los penales para definirse y poder conocer a los otros cuatro invitados a los cuartos de la final de la liguilla del futbol mexicano.

Cruz Azul vs Necaxa

Los cementeros recibieron a los rayos de Necaxa en la cancha del Estadio Azteca donde Juan Escobar anotó el gol de la Máquina al minuto 56 luego de rematar con pierna izquierda desde el centro del área para que el balón pasara junto al poste y se clavara en la portería de los Rayos.

Pero los de Aguascalientes no se dieron por vencidos y empataron con gol de Rodrigo Aguirre, al minuto 88, luego de un remate de cabeza para mandar todo a los penales donde el portero cementero fue la figura para dejar fuera a Necaxa.

Monterrey vs San Luis

La sorpresa de la fase de repechaje la dio el Atlético San Luis que fue al estadio BBVA a plantarse con personalidad y empatar durante el tiempo regular con Rayados para después mandar el juego a penales, ganar y dejar fuera a uno de los planteles más fuertes de la Liga MX.

Puebla vs Mazatlán



Los de la franja recibieron a los Bucaneros de Mazatlán en el estadio Cuauhtémoc y apenas a los 15 minutos ganaban el encuentro 2-0 pero los de Sinaloa trabajaron el juego para en el último minuto empatar el juego y también mandar el juego a penales donde Puebla avanzó a cuartos de final.

Chivas vs Pumas

Las Chivas de Guadalajara recibieron a Pumas de la UNAM en el único juego que se definió en el tiempo reglamentario donde los tapatios golearon a los universitarios 4-1 para sellar su pase a cuartos de final.

Liguilla

Pachuca vs San Luis

Tigres vs Cruz Azul

América vs Puebla



Atlas vs Chivas

