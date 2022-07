Te decimos cuándo debutará Dani Alves con Pumas en la Liga MX

Dani Alves es el fichaje más importante del verano en la Liga MX y Pumas lo presentó este sábado con bombos y platillos, sin embargo todo mundo quiere ver al lateral brasileño jugando con los universitarios por lo que aquí te contamos cuándo podría darse el ansiado debut.

Si bien Pumas juega este domingo 24 de julio ante Pachuca, es poco probable que veamos al legendario crack brasileño debutar con el conjunto auriazul en este partido, pues entre trámites y las condiciones de viaje de Dani Alves no se le podría ver en la cancha.

Sin embargo lo que es casi un hecho y habría confirmado el Club Universidad Nacional a través de su cuenta de Twitter es que Dani Alves estaría jugando por lo menos unos minutos el próximo miércoles cuando Pumas reciba a Mazatlán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

“¡Hagamos sentir a Dani como en casa, como solo los PumaBoyz sabemos hacerlo! Nos vemos el miércoles en el Olímpico Universitario.”, publicaron los Pumas.

Con esto es casi un hecho que Dani Alves tendrá por lo menos algunos minutos el miércoles próximo; cabe recordar que Andrés Lilini no teme en debutar refuerzos, apenas en la primera fecha no escatimó y envió a Gustavo Del Prete de titular a la cancha, y recién llegado debutó a Antonio “El Toto” Salvio contra León también como titular, por lo que no sería nada sorprendente ver a Dani Alves en el 11 inicial.

¿Quién es Dani Alves y por qué se habla tanto de su llegada a Pumas?

Daniel Alves da Silva, mejor conocido como Dani Alves, es el nuevo y flamante jugador de los Pumas de la UNAM, pero por qué todos hablan sobre esta contratación y a qué se debe que su llegada al futbol mexicano cause tanto revuelo.

El futbolista brasileño de 39 años de edad ha jugado con la selección brasileña desde 2006 es un lateral derecho considerado de los mejores de la historia, calidad, visión y una técnica depurada son las cualidades del jugador que lo ha ganado casi todo con el “Scratch du oro”.

Dani Alves es campeón del mundo sub-20 con Brasil, ha ganado la Copa América en dos ocasiones con la selección mayor y la Copa Confederaciones de la FIFA, además de liderar a la selección sub-23 para ganar el oro olímpico en Japón el año pasado.

Conoce más sobre este crack aquí.

