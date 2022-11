Cristiano podría no volver a vestir la camiseta del Manchester United

Se prende en llamas el infierno de los ‘Diablos Rojos’ del Manchester United; Cristiano Ronaldo rompe su silencio y cuenta todos los problemas por los que está pasando en el club para el medio inglés Talk TV.

La plática entre Cristiano y el reportero del medio, que además es una persona cercana al futbolista, le ha dado la vuelta al mundo debido a las fuertes declaraciones del portugués.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en la entrevista?

El futbolista del Manchester United no tuvo pelos en la lengua, no se guardó ni una palabra y habló en contra del equipo inglés.

La entrevista completa aún no sale a la luz, pero en el adelanto, sorprendieron loc dichos de Cristiano Ronaldo al asegurar: “Manchester United me ha traicionado. Me han usado como la oveja negra”.

Cristiano no dudó en expresarse respecto a la relación con su actual entrenador Erik ten Hag: “No le tengo respeto a Erik ten Hag, porque él no me tiene respeto a mí, si tú no tienes respeto por mí, yo nunca lo tendré para ti”.

El periodista le pregunta a Cristiano Ronaldo sobre si lo han intentado echar del club, a lo que el portugués respondió: “Sí, me han intentado sacar del equipo, no solo el entrenador, sino que otras dos o tres personas de la directiva del club también”.

Cristiano Ronaldo también habló sobre cómo vivió su regreso al club: “No ha cambiado nada desde que me fui. La alberca, el jacuzzi, el gimnasio, la tecnología y hasta los chefs, que los aprecio mucho. Creí que me iba a encontrar con nueva tecnología e infraestructura, pero vi las mismas cosas que cuando tenía 20 años”.

¿Cuándo sale la entrevista de Cristiano Ronaldo?

La entrevista completa saldrá el viernes 18 de noviembre y será emitida en Inglaterra el miércoles 16 y jueves 17 de noviembre.

El entrevistador reveló que Cristiano Ronaldo se retirará a los 40 años, o por lo menos eso desea el futbolista portugués que actualmente tiene 37 años.

También contó que fue el propio Cristiano quien le pidió al periodista inglés hacer la entrevista justo antes del Mundial de Qatar 2022 , probablemente con el fin de poder ver en enero al portugués en otro equipo.

Medios de Inglaterra como MetroUk afirman que el Manchester United podría sancionar a Cristiano Ronaldo con una multa de hasta un millón de libras.

