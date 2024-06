Conoce por dónde y a qué hora ver la inauguración y el Argentina vs Canadá de la Copa América 2024

Este jueves 20 de junio se llevará a cabo la inauguración de la Copa América 2024, en la cual competirán selecciones como la Argentina de Lionel Messi, la de Brasil de Vinicius Jr, la de Uruguay de Federico Valverde, así como la Selección Mexicana comandada por Jaime Lozano y compañía.

De igual forma y luego de la inauguración del evento deportivo más importante en la rama de selecciones de la Conmebol, también se realizará el Argentina vs Canadá, primer partido de esta edición de la Copa América.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer todos los detalles sobre a qué hora y por dónde ver la inauguración de la Copa América 2024 , así como el Argentina vs Canadá de este jueves 20 de junio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde y a qué hora ver la inauguración de la Copa América 2024?

La inauguración de la Copa América 2024 dará inicio en punto de las 17:35 de este jueves 20 de junio, tras ello, se dará el silbatazo inicial del Argentina vs Canadá por el partido correspondiente a la primera fecha del torneo.

Como era de esperarse, la inauguración se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de Azteca 7, canal que contará con la mejor cobertura del evento y el torneo completo en nuestro país.

Es importante mencionar que la inauguración de la Copa América 2024 tendrá una duración máxima de 30 minutos, pues al término de esta se estará realizando el primer partido de esta edición del torneo de selecciones de la Conmebol.

¿A qué hora y por dónde ver el Argentina vs Canadá por Copa América 2024?

Como bien se mencionó anteriormente, el primer partido de la Copa América 2024 con el Argentina vs Canadá dará inicio unos cuantos minutos después de la inauguración del torneo de la Conmebol.

Es decir, el Argentina vs Canadá dará inicio en punto de las 18:00 horas de este jueves 20 de junio y se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración de nuestro país.

Serán Christian Martinoli, Luis García, Zague y el resto del equipo de Azteca Deportes, quienes se encarguen de llevar hasta tu pantalla todas las emociones de la Copa América 2024, en la cual la Argentina de Lionel Messi buscará el bicampeonato.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.