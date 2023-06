¡Otro clavadista! Jahir Ocampo rifa su auto para poder ir al Campeonato Mundial

Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el recurso. Se me acaba de recurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar”, declaró Ocampo en sus redes sociales