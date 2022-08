Por racha negativa, Chivas regalará la taquilla en su próximo partido

Después de empatar 1-1 contra el Atlas y sumar ocho partidos sin ganar en el Apertura 2022, los jugadores de Chivas dieron un mensaje en conjunto en el que se disculparon con la afición y adelantaron que regalarán la taquilla de su próximo partido.

El duelo en el que Chivas entregará los boletos gratis será ante Rayados de Monterrey del próximo martes 23 de agosto, duelo adelantado de la Jornada 16.

De momento se desconoce la modalidad para obtener esos boletos gratis, pero se espera que esta semana existan noticias para los aficionados de las Chivas.

“Hablando un poquito con la directiva, con Ricardo Cadena y el cuerpo técnico, nos dimos cuenta que hoy la afición se entregó al máximo, nos apoyó de manera increíble, hasta el último minuto confió en nosotros y lo único que queremos decirles que no nos abandonen, porque realmente los necesitamos.

“Lo único que les decimos es que la siguiente taquilla es gratis, para que no nos abandonen y estén con nosotros, porque el equipo los necesita”, dijo el Fernando “Nene” Beltrán.

Aunque todos los jugadores salieron a dar la cara, fueron Isaác Brizuela, Jesús Sánchez y el “Nene”, quienes manifestaron sentirse apenados por los malos resultados.



Chivas se hunde en el penúltimo lugar de la Liga MX

Luego de 8 jornadas ya jugadas, Chivas se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general con sólo 6 unidades, con seis empates y dos derrotas, hecho por el que los jugadores manifestaron no estar a la altura de la institución.

“La realidad es que no hemos estado a la altura. Hemos quedado a deber, y estamos comprometidos en tratar de revertir todo esto. Sólo queda agradecerles el apoyo del día de hoy y que de nuestra parte va a haber lo mejor siempre”, dijeron.

La semana pasada, el director técnico de Guadalajara, Ricardo Cadena, declaró que “todo lo que pueda decir puede parecer una excusa” y reconoció estar dolido y triste por el mal torneo que ha mantenido el equipo.

“Estoy triste por no conseguir el objetivo en este compromiso, no podemos escondernos, el problema lo tenemos y no me voy a esconder”, dijo.





adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

sga