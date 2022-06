“Más unidos que nunca mi esposa y yo”; “Checo” Pérez responde a videos

Sergio “Checo” Pérez ganó el pasado 29 de mayo el Gran Premio de Mónaco, por lo que el piloto de Red Bull tuvo una gran celebración que causó gran polémica por una supuesta infidelidad hacia su esposa Carola Martínez.

A través de redes sociales fueron filtradas varias fotos y videos en donde se puede ver a “Checo” Pérez pasado de copas, bailando y disfrutando de su victoria en Mónaco.

En una de las grabaciones se ve a “Checo” Pérez bailando con una mujer de vestido azul que posteriormente fue identificada como una modelo ucraniana llamada Khrystyna.

“Checo” Pérez habla sobre videos

Los rumores de separación entre “Checo” Pérez y Carola Martínez cobraron fuerza luego de que ésta quitó su foto de perfil que tenía con el piloto en su Instagram, después de que se hicieran virales los videos.

Sin emabrgo, luego de permanecer en silencio esta mañana “Checo” Pérez rompió el silencio y a través de una story de Instragram comunicó que toma responsabilidad de los video difundidos “fue una mala fiesta y no me supe controlar a la altura de la persona que soy”.

En el breve comunicado afirmó que las personas que lo conocen saben la persona que es y sus valores. Afirmó que se encuentra “más unido que nunca” con su esposa y lanzó una indirecta a quienes han creado los rumores de su separación: “Para quienes solo quieren hacernos daños les deseo lo mejor”.

El piloto mexicano pidió una disculpa “esos video no me representan en lo obsoluto. No hablaremos más del tema que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia”.

