Conoce por dónde ver el Real Madrid vs Manchester City en los cuartos de final de la Champions League

Este martes 9 de abril dará inicio la serie de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024 , la cual tendrá enfrentamientos de poder a poder como el Real Madrid vs Manchester City, el Arsenal vs Bayern Múnich, el Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund y el PSG vs Barcelona.

Después de varias semanas de espera, los mejores ocho equipos de la temporada 2023-2024 de “La Orejona”, buscarán avanzar de ronda para poder estar más cerca de la gloria.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer todos los detalles sobre a qué hora y por dónde ver los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024 , así como las llaves que se estarán viviendo en las próximas horas.

¿Por dónde ver el Real Madrid vs Manchester City de los cuartos de final de la Champions League?

Sin lugar a dudas uno de los partidos que más llama la atención de esta serie es el Real Madrid vs Manchester City, pues de un lado está el club más ganador de este torneo en toda la historia y por el otro, se encuentra el vigente campeón de la Champions League tras lo hecho el año pasado ante el Inter de Milán.

Esta será la tercera vez de forma consecutiva, que tanto merengues como ciudadanos, se vean las caras en ronda de eliminación directa, esto tras lo ocurrido en 2022 y en 2023, por lo cual pinta para ser el partido de mayor tensión.

Así como el resto de los partidos de los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid vs Manchester City se podrá ver a través de la plataforma de HBO Max, la cual cuenta con todo el contenido de este torneo en nuestro país.

Arsenal vs Bayern at a glance 🧐#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2024

¿A qué hora inician los partidos de la Champions League?

Para este martes los dos partidos que se tienen pactados iniciarán en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los cotejos correspondientes para este martes son el Arsenal vs Bayern Múnich en el Emirates Stadium, así como el Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu.

¿Cuándo es el PSG vs Barcelona?

Los siguientes dos partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, se disputarán el próximo miércoles 10 de abril en punto de las 13:00 horas y serán transmitidos a través de las HBO Max o bien, por la señal de TNT Sports México.

Los enfrentamientos serán el Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund en el Wanda Metropolitana y el PSG vs Barcelona en el Parque de los Príncipes.

