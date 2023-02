Vuelve la Champions League 2023 con los partidos de Octavos de Final

El camino a Estambul continúa, luego del parón por el Mundial de Qatar 2022, la Champions League 2023 regresa y será con los primeros partidos de ida de los Octavos de Final que se jugarán a partir de este 14 de febrero.

¿Cuáles equipos calificaron a Octavos de Final de la Champions League?

Los calificados a Octavos de Final de la Champions League 2023 como primer lugar de grupo fueron: Napoli, FC Oporto, Bayern Múnich, Tottenham Hotspur, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Benfica.

Mientras que los que accedieron a esta instancia como segundo lugar son: Liverpool, Club Brujas, Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Milán, Leipzig, Borussia Dortmund y PSG.

¿Cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2023?

Los enfrentamientos de los Octavos de Final quedaron de la siguiente manera:

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs SL Benfica

Liverpool vs Real Madrid

Milán vs Tottenham

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter de Milán vs Porto

PSG vs Bayern Múnich

¿Cuándo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2023?

Los partidos del martes 14 de febrero son:

PSG vs Bayern Múnich a las 14:00 horas del centro de México

Milán vs Tottenham a las 14:00 horas del centro de México

Los partidos del miércoles 15 de febrero son:

Brujas vs Benfica a las 14:00 horas del centro de México

Dortmund vs Chelsea a las 14:00 horas del centro de México

La final de la Champions League 2023 se jugará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul el próximo 10 de junio.

