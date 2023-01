Muere el luchador Black Warrior a los 54 años de edad

A través de redes sociales, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la mañana de este martes 10 de enero, que murió el luchador Black Warrior a los 54 años de edad.

Muere el luchador Black Warrior

El luchador Black Warrior tuvo una destacada trayectoria durante la década de los 90 y 2000. Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, pero se espera que se brinde más información en las próximas horas.

El CMLL lamentó la muerte del luchador a través de Twitter, destacó que la comunidad de este Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Jesús Toral López “Black Warrior”.

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de Jesús Toral López “Black Warrior”, luchador que tuvo una destacada trayectoria como parte de esta organización.



Descanse en paz. pic.twitter.com/9tmkpRND1n — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 10, 2023

Por su parte, la AAA también lamentó el fallecimiento del gladiador, “Desemos pronta resignación para familiares y amigos”, destacó. Cabe recordar, que el pasado marzo de 2022, Black Warrior había sufrido la perdida de su hijo, Black Warrior Jr, quien tuvo un accidente en el cuadrilátero y se fracturó las cervicales.

🙏🏻 La familia de #LuchaLibreAAA lamenta profundamente el fallecimiento de "Black Warrior".



Deseamos pronta resignación para familiares y amigos #QEPD ✝️ pic.twitter.com/sXtS6Bq7pI — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 10, 2023

Black Warrior era originario de Torreón y continuaba luchando en la actualidad, además de que era profesor de la Arena Mamá Lucha-S en Cuautitlan Izcalli y la Arena Welcome To Mi Bario en Tepito. La familia del luchador aún no se ha pronunciado al respecto.