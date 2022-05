Dimitry Bivol pone condiciones para dar revancha a ‘Canelo’ Álvarez

Luego de haber derrotado al ‘Canelo’ Álvarez el pasado 7 de mayo, el boxeador ruso Dimitry Bivol ha dicho que otorgaría la revancha al mexicano, sin embargo pondría algunas condiciones sobre la mesa para acceder a llevar a cabo el combate.

El ruso Dimitry Bivol venció a ‘Canelo’ Álvarez y retuvo el cinturón de peso semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo en una de las victorias más relevantes de su carrera, por lo que el mexicano pidió volver a pelear contra él, justo al terminar la pelea del pásado sábado.

El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto. Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente.



Dimitry Bivol explicó al canal de YouTube Behind the gloves que al terminar el combate con ‘Canelo’ el mexicano se le acercó y le dijo que quería la revancha, a lo que el ruso no dudó en responder: “Sí, no hay problema, pero hagamos una nueva negociación”.

Condiciones para la revancha

A Dimitry Bivol le gustaría arrebatarle los cuatro cinturones de campeón mundial de peso supermediano con los que cuenta ‘Canelo’ y es por eso que pone las condiciones de ponerlos en juego y bajar de las 175 libras a las 168.

Vadim Bivol, representante del boxeador ruso, comentó que ellos aceptaron “todos los términos que quiso ‘Canelo’”, por lo que esperan que ahora el mexicano actúe de la misma manera si quiere que se dé la revancha.

Dmitry Bivol le ganó al ‘Canelo’ Álvarez por decisión unánime con tarjetas de 115-113; por lo que mantiene su invicto con 20 triunfos, 11 por KO y ahora tiene un registro de 57 triunfos y 39 por KO, dos empates y dos derrotas.

