Atletas olímpicos denuncian malas condiciones en hoteles de cuarentena

Los atletas olímpicos que tienen la mala suerte de dar positivo a Covid-19 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 sienten que sus estados de salud están empeorando mucho debido a las malas condiciones de los hoteles de cuarentena.

Los deportistas señalaron que no hay suficiente comida o estas no son comestibles y no hay equipo de entrenamiento.

“Me duele el estómago, estoy muy pálido y tengo enormes círculos negros alrededor de los ojos. Quiero que todo esto termine. Lloro todos los días. Estoy muy cansada”, publicó en Instagram la competidora rusa de biatlón Valeria Vasnetsova desde uno de los llamados hoteles de cuarentena de Beijing .

Su problema no era ningún síntoma del virus. Era la comida. Vasnetsova publicó una foto de lo que dijo que era “desayuno, almuerzo y cena durante cinco días”.

Una bandeja con comida que incluye pasta simple, una salsa de naranja, carne carbonizada en un hueso, algunas papas y sin verduras.

Sobrevivió principalmente con unos pocos trozos de pasta porque era “imposible” comer el resto, “pero hoy comí toda la grasa que sirven en lugar de carne porque tenía mucha hambre”.

Los hoteles de cuarentena son cada vez más objeto de críticas por parte de los atletas y sus equipos, que están presionando a los organizadores para que mejoren.

También hay una falta de transparencia, ya que sólo algunos atletas positivos al virus se ven obligados a ingresar en hoteles de cuarentena donde sus equipos no tienen acceso, mientras que a los compañeros de equipo en situaciones similares se les permite aislarse dentro de la villa olímpica.

Autoridades olímpicas responden a quejas de atletas

Los organizadores olímpicos dicen que están abordando las quejas sobre las condiciones de aislamiento de los atletas que dan positivo a Covid-19 en los hoteles de cuarentena y están trabajando para garantizar que tengan salas limpias, mejores alimentos y acceso a equipos de entrenamiento e Internet.

“Este es exactamente el tipo de cosas que tenemos que abordar. Es un deber. Es una responsabilidad. Tenemos que asegurarnos de que se cumplan las expectativas”, dijo Christophe Dubi, director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para los juegos .

Dubi dijo que los organizadores trabajarán para garantizar que “todo sea perfecto” para los atletas que esperan ser liberados.

Han Zirong, del Comité Organizador de Beijing, también señaló que los atletas que den positivo ahora podrán pedir comida de la Villa Olímpica y recibirla en sus salas de aislamiento.

Todos en la llamada burbuja olímpica tienen que someterse a pruebas PCR diarias como parte de los esfuerzos de China para evitar que el virus se propague durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

Aquellos que se confirma que son positivos van a un centro de aislamiento hasta que sean autorizados para el alta, ya sea a través de pruebas que muestran que son negativos o una revisión por un panel de expertos médicos.

