Modifican horario del América vs Pumas y Atlético San Luis vs Cruz Azul en Liga MX

¡Que no se te pase! En las últimas horas la Liga MX ha dado a conocer varios cambios en las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 10 de este Apertura 2023, pues luego de mover de día el Atlético San Luis vs Cruz Azul, se anunciaron modificaciones en el América vs Pumas del próximo 30 de septiembre.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades del futbol nacional, el llamado Clásico Capitalino sufrió modificaciones en su hora debido a la logística con las televisoras, las cuales cuentan con compromisos posteriores.

Por ello, en esta nota te daremos a conocer las nuevas fechas y horarios del América vs Pumas, así como del Atlético de San Luis vs Cruz Azul que están pautados para llevarse a cabo en la Jornada 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

¿Cuándo se juega el América vs Pumas del Apertura 2023?

De acuerdo con lo señalado por la propia liga mexicana, lo único que se modificó para este partido fue la hora, pues se jugará el próximo sábado 30 de septiembre a las 18:45 horas en la cancha del Estadio Azteca.

Vale la pena mencionar que esta edición del Clásico Capitalino pinta para ser uno de los mejores gracias a la actualidad que viven ambos clubes dentro de la Liga MX.

Nuestro partido de Jornada 10 contra Pumas tuvo un cambio de horario. Se jugará el 30 de septiembre a las 𝟏𝟖:𝟒𝟓 𝐡𝐫𝐬. https://t.co/bb3qztQSXd pic.twitter.com/wGjbULec1n — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2023

¿Cuándo se juega el Atlético San Luis vs Cruz Azul del Apertura 2023?

En cuanto al partido entre los actuales líderes del torneo, Atlético San Luis y el Cruz Azul, el partido cambió de fecha y horario, pues pasó de estar pautado para el sábado 30 de septiembre, a tener fecha del 29 de este mismo mes a las 21:00 horas.

⏰📅 El partido @AtletideSanLuis vs. @CruzAzul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo #Apertura2023, cambia de día y hora:



Se realizará el viernes 29 de septiembre a las 21:00 hrs. en el Estadio Alfonso Lastras. ⚽️ pic.twitter.com/SU1Y9nCxNo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 20, 2023

¿Por qué cambiaron de horario los partidos de la Jornada 10?

El Clásico Capitalino del América vs Pumas cambió de hora debido a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez , el cual estará peleando en horario estelar. Por ello y para que no se empalme el que se espera sea el partido de la jornada con el duelo del pugilista mexicano, se cambió el hora.

Por su parte el Atlético San Luis vs Cruz Azul se cambió de fecha debido al calendario tan apretado que tiene La Máquina en las próximas semanas.

