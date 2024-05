¡Por las semis! Conoce a qué hora y en dónde ver el América vs Pachuca y el Toluca vs Chivas

Estamos a unas cuantas horas de poder conocer a los primeros dos equipos que avanzarán de ronda a las semifinales de la Liga MX, pues este mismo sábado 11 de mayo se llevarán a cabo los cotejos entre América vs Pachuca y el Toluca vs Chivas de la Liguilla del Clausura 2024.

Los juegos de ida dejaron entre estos cuatro conjuntos del futbol mexicano, dejaron un empate entre las águilas y los tuzos, así como la ventaja de un gol por cero a favor del chiverío, los cuales deberán acudir a la cancha del Nemesio Diez para intentar avanzar de ronda.

Por ello, con la finalidad de que no te pierdas detalles de estos enfrentamientos, a continuación te daremos a conocer a qué hora y por dónde ver los juegos América vs Pachuca y el Toluca vs Chivas, los cuales se realizarán este mismo sábado 11 de mayo.

¿Dónde y a qué hora ver el América vs Pachuca y el Toluca vs Chivas?

A diferencia de los encuentros de ida de los cuartos de final de la Liga MX , el América vs Pachuca y el Toluca vs Chivas, tendrán un ligero cambio en la hora en la que se llevarán a cabo.

El duelo entre azulcremas y tuzos, dará inicio en punto de las 18:00 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca, mientras que el Toluca vs Chivas que se disputará en el Nemesio Diez, se podrá disfrutar a partir de las 20:10 de la noche de este mismo sábado 11 de mayo.

En cuanto a la transmisión de los partidos, ambos cotejos se podrán ver por la plataforma de VIX, la cual cuenta con los derechos de transmisión del América y del Toluca para este Clausura 2024.

¿Cuándo y a qué hora es el Cruz Azul vs Pumas y el Monterrey vs Tigres?

En cuanto al resto de los compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Liga MX, es importante mencionar que el Cruz Azul vs Pumas dará inicio el próximo domingo 12 de mayo en punto de las 19:00 horas, mientras que el Clásico Regio se podrá disfrutar a partir de las 21:10 de la noche del mismo día antes mencionado.

Vale la pena hacer mención que en estos dos enfrentamientos, en los juegos de ida el Cruz Azul de Martín Anselmi y los Rayados de Fernando Ortíz, se llevaron la ventaja a sus estadios para intentar cerrar la serie de la mejor manera en esta liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX.

