Iván García revela que Paola Espinosa fue obligada a mantener una relación: “Para que el compañero no se estresara”

Durante una entrevista en el podcast La Capitana, conducido por Sandra de la Vega, el exclavadista mexicano Iván Pollo García hizo una fuerte revelación sobre el pasado de su pareja, la medallista olímpica Paola Espinosa .

En un clip que ya se volvió viral en redes sociales, el exmedallista olímpico aseguró que la ahora diputada federal fue obligada a mantener una relación sentimental con un “compañero de su equipo” como parte de una presunta decisión de su exentrenadora, la china Ma Jin.

Iván García no menciona nombres, pero usuarios de redes señalan a Rommel Pacheco

Aunque en ningún momento Iván García menciona a Rommel Pacheco por su nombre, el público ha identificado al actual presidente de la Conade como el aludido, debido a que la relación entre ambos deportistas fue ampliamente conocida y cubierta por medios de comunicación.

En sus declaraciones, el Pollo García relata que Espinosa fue presionada para estar con ese compañero con el fin de evitar que él cayera en una depresión y así no afectara su rendimiento deportivo.

“Su exentrenadora la obligaba a estar en una relación con un mismo compañero de su equipo para que no se deprimiera y tuviera que estar entrenando”, dijo García, dejando en claro que esa situación afectó su relación con Espinosa.

García reconoció el difícil inicio de su relación con Paola Espinosa debido la presunta obligación

García reconoció que fue un proceso muy complicado para ambos. “Pasamos un momento complicado en nuestra relación, hubo muchos enojos…”, relató.

En una de las anécdotas que compartió, mencionó que Espinosa no podía entrenar si no accedía a regresar con esa persona. “No me dejaron entrenar”, le contaba Paola, según él.

Las declaraciones también señalan directamente a la entrenadora Ma Jin, quien fue pieza clave en la carrera de Espinosa , pero que según García, también jugó un papel en estas decisiones personales impuestas a la atleta.

¿Quién es Iván ‘Pollo’ García?

Iván Alejandro García Navarro , nacido en Guadalajara en 1993, ha sido uno de los clavadistas más destacados de México. Ha ganado múltiples medallas internacionales, incluyendo:



Plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 (clavados sincronizados, 10 m)

(clavados sincronizados, 10 m) Oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

Guadalajara 2011 Plata en el Mundial de Kazán 2015

Actualmente, mantiene una relación con Paola Espinosa, con quien se comprometió en diciembre pasado en Japón y con quien tiene una hija.

¿Ya reaccionó Rommel Pacheco a los señalamientos?

Hasta ahora, ni Rommel Pacheco ni Ma Jin han respondido públicamente a estas declaraciones; sin embargo, las palabras del Pollo García reabrieron la polémica que pone bajo escrutinio las dinámicas de poder dentro del alto rendimiento deportivo en México.

