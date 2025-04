Liga MX: Estos son los equipos eliminados del Clausura 2025 y que ya no alcanzan Play-in

Las últimas fechas de la Liga MX están a la vuelta de la esquina; por ello ya se pueden ir pronosticando cómo se disputarán los partidos en la fiesta grande del futbol nacional. Por un lado América, Toluca y Cruz Azul batallan fuerte por la cima del torneo, mientras que por el otro, en la miseria, hay clubes que ya no aspiran a nada.

Es importante recordar que de acuerdo con las reglas de la Liga MX se juega un Play In, es decir clasifican 10 equipos, y solo seis van directo a la Liguilla, mientras que los otro cuatro se disputan un lugar. En el Play In, el séptimo clasificado recibe en casa al equipo octavo en el Play In A. En tanto, el noveno de la clasificación se enfrenta al décimo en el Play In B.

El ganador del Play In A clasifica, mientras que el perdedor se enfrenta al ganador del Play In B y el vencedor clasifica a la siguiente fase.

¿Cuáles son los equipos eliminados del Play In de la Liga MX?

Solo hay un equipo que no tiene posibilidades de seguir que es Santos, ya que solo tiene 7 puntos y con los nueve que todavía se disputan no le alcanza; Sin embargo, hay otros clubes que solo ganando todo y esperando que los de arriba no sumen podrían pensar en el Play In.

Los equipos son Mazatlán, Guadalajara, San Luis, Atlas, Querétaro, Tijuana y Puebla, que van del lugar 11 al 17 de la tabla general y aunque a Mazatlán y Chivas solo los aleja un punto el decimo puesto, su torneo no demuestra una mejoría inmediata.

¿Cuáles son los equipos que pasarían a la siguiente fase de la Liga MX?

Hasta ahora los equipos que estarían listos para enfrentar el siguiente paso del torneo son:

América

Toluca

Cruz Azul

Necaxa

León

Tigres

Pachuca

Monterrey

Juárez

Pumas



