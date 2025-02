Penta confirma lesión de bíceps, así es cómo podría afectar su camino a Wrestlemania

Ya todos conocen su historia, es el luchador de moda en la WWE y su nombre ha llenado de orgullo a todo México, sin embargo, Penta Zero Miedo tiene una lesión que podría frenar su empuje en la empresa más importante la lucha libre a nivel mundial.

Penta apareció en el canal “Celtic Warrior Workouts”, de Sheamus, su compañero en WWE. En el video, el oriundo de Ecatepec reveló que tiene una lesión en el bíceps desde hace tres años y que no se ha tratado.

Penta confirma su lesión en el bíceps

En sus videos, Sheamus realiza una rutina de gimnasio con sus invitados. En esta ocasión, cuando llegó el turno de ejercitar los bíceps, algo llamó la atención del ‘guerrero escocés’, como fue la peculiar forma del brazo de Penta .

Entonces, el mexicano le contó la historia: “¿Estás bien?”, preguntó Sheamus. “Estoy bien”, contestó Penta, “y sabes, me rompí el brazo, bueno, el bíceps. Sigue roto. Hace tres años un luchador me pateó y me rompió el bíceps”.

Algo que sin duda sorprendió a Sheamus, quien le preguntó que si no había problema si entrenaban ese músculo, a lo que Penta contestó con un “no” muy tranquilo. Inclusive Penta se mostró orgulloso: “Este es el bíceps de un verdadero guerrero”.

Como se ve en la imagen, la lesión fue en su brazo izquierdo, con una clara diferencia entre ambos, sobre todo al momento de hacer fuerza para cargar.

¿La lesión de bíceps podría afectar la carrera de Penta en WWE?

Es bien sabido que la WWE es una empresa que cuida mucho a sus luchadores, sobre todo a sus grandes estrellas, como lo es ahora Penta (considerando que es de los luchadores con más mercancía vendida).

Antes de firmar con la empresa, Penta hizo exámenes médicos y tuvo que ser aprobado por los doctores de WWE, por lo que dicha lesión de bíceps no debe representar un riesgo para su carrera, sin embargo, si llega a empeorar por algún incidente, la recuperación podría ser mucho más tardada.

El camio de Penta a Wrestlemania

Por lo pronto, WWE tiene todas las intenciones de tener a Penta Zero Miedo en Wrestlemania, su evento más importante del año. De hecho, el mismo luchador comentó en entrevistas su emoción por llegar al magno evento.

Hasta ahora, Penta ya tiene su primera rivalidad en WWE y es, curiosamente, contra dos luchadores al mismo tiempo: Ludwing Kaiser y Pete Dunne, aunque parece poco probable que se enfrente a ellos en Wrestlemania.

