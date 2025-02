Sergio Ramos debuta con Rayados ante Atlético San Luis; hora y dónde ver el partido de la jornada 8

Luego de dos semanas de espera, el estratega de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis , confirmó que Sergio Ramos hará su debut oficial con el equipo regiomontano en la Liga MX.

El exfutbolista del Real Madrid verá sus primeros minutos con La Pandilla en el duelo ante Atlético San Luis.

¡Hoy es un gran día porque hoy juega el Monterrey!🔵⚪



Demichelis confirma el debut

Fue el pasado 6 de febrero cuando la directiva de los Rayados anunció la llegada del legendario defensor español, en lo que se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos de la historia del futbol mexicano; sin embargo, la afición regiomontana tuvo que esperar algunos días para ver en acción a su nueva estrella.

En conferencia de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2025 , Demichelis aseguró que Ramos no solo verá actividad en el terreno de juego, sino que será parte del once titular.

“Tuvimos una muy linda semana de convivencia. Se ve al grupo muy incentivado, por la llegada de Sergio y el triunfo. Me atrevo a decir que Sergio Ramos va desde el arranque y Ocampos estará convocado”, señaló el técnico argentino.

Horario y transmisión del debut de Ramos

El esperado debut de Sergio Ramos con los Rayados será este sábado 22 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA.

El partido no será emitido por televisión abierta.

Sergio Ramos será el capitán

Además de ser titular, Ramos portará el gafete de capitán en su debut con Monterrey. Demichelis destacó la importancia del liderazgo del español dentro y fuera de la cancha.

“El tema de la capitanía no me preocupa demasiado, hay líderes que caminan por el vestuario y son líderes, portando o no la cinta. Sergio es uno de los mejores defensores de la historia y su personalidad lo lleva a ser capitán. Mañana, Ramos será nuestro capitán”, afirmó el técnico.

El debut de Ramos con Monterrey promete ser un evento de gran impacto para la Liga MX, con la expectativa de que el español marque diferencia desde su primer partido.

