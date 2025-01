“Me difamaron y ensuciaron” Martín Anselmi responde a Cruz Azul en su presentación con el Porto

La decisión la tomé de frente, con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Porto; sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación.