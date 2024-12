América vs Monterrey en vivo; minuto a minuto de la final de ida del Apertura 2024

Llegó el día. El América recibe a Monterrey en la final de ida del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y hoy más que nunca, las ‘Águilas’ sueñan con el tricampeonato. Por su parte, Rayados quiere ponerle fin a sus cinco años sin título y buscarán aprovechar el cierre en su casa.

Para este partido de ida, el América pidió prestado el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, ya que su casa durante el torneo, el Estadio Ciudad de Los Deportes, en la CDMX, no estaba disponible. Pese al cambio de locación, ya se vendieron todos los boletos.

América 0-0 Monterrey, EN VIVO

20:12: ¡Comenzó el partido! Rueda el balón en el estadio Cuauhtémoc y empieza la final de ida entre América y Monterrey en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

20:00: Suena el himno de la Liga MX y los jugadores salen a la cancha. Comienza el protocolo para la final del futbol mexicano.

Alineación de América y Monterrey para la final de ida

André Jardine ha sorprendido con sus alineaciones a lo largo de la Liguilla , ya que ha probado diferentes formaciones y todas les han dado resultados. Para la final, apostará por:



Luis Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Jonathan Dos Santos

Álvaro Fidalgo

Alejandro Zendejas

Víctor Dávila

Henry Martín

Por su parte, Martín Demichelis también ha sorprendido con sus alineaciones en la Liguilla . De hecho, en la semifinal presentó un once muy poco común en la historia del futbol. Ahora en la final de ida jugará con:



Luis Cárdenas

Stefan Medina

Héctor Moreno

Víctor Guzmán

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Iker Fimbres

Óliver Torres

Sergio Canales

Lucas Ocampos

Germán Berterame

Así fue la última final entre América y Monterrey

Ocurrió en el Apertura 2019. América avanzó en el sexto lugar general y Rayados lo hizo en el octavo. Pese a que no les fue tan bien en el torneo regular, se cruzaron en la final de la Liga MX.

En la ida, en el Estadio BBVA, Monterrey ganó 2-1. En la vuelta, en el Estadio Azteca , América también ganó 2-1, lo que dejó un marcador global de 3-3, en donde todo se decidió en penales y así, los Rayados se coronaron campeones.

Mexsport Final América vs Monterrey, Apertura 2024

El camino de América a la final de la Liga MX

América tuvo que utilizar el Play In para poder entrar a la Liguilla. Pese a ser el actual bicampeón de la liga, su torneo no fue bueno y terminaron en el 8tvo lugar. Vencieron a Xolos en repechaje y así entraron a la ‘Fiesta Grande’, en donde no han dejado de sorprender.

En cuartos de final dieron la sorpresa y dejaron fuera al Toluca. En la ida les ganaron 2-0 y en la vuelta también les ganaron 2-0, por lo que el global fue de 4-0 para los de Coapa.

Y el América volvió a sorprender en semifinales. Se enfrentaron al líder del torneo, Cruz Azul, el equipo que mejor había jugador en el semestre, y aun así, supieron como dejarlo fuera. La ida terminó 0-0 y el partido de vuelta fue digno de una película, ya que terminó 4-3 en favor del ‘Ame’ con un penal que definió todo en los últimos minutos.

El camino de Monterrey a la final de Liga MX

Rayados también ha tenido una actuación muy destacada en la Liguilla. De hecho, encontraron la fórmula perfecta para anotar goles al por mayor. En cuartos de final eliminaron a Pumas por un global de 6-3 .

En las semifinales, comenzaron perdiendo la ida por 2-1 contra el Atlético San Luis, pero arreglaron todo en su casa, ya que en el Estadio BBVA golearon 5-1, lo que dejó un global de 6-3 a su favor.

Mexsport Rayados vs América, la final de Liga MX va por TV Azteca

