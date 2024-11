Resultado del Xolos vs Cruz Azul por cuartos de final de la Liga MX hoy 27 de noviembre

Este miércoles 27 de noviembre inició de manera oficial la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con los partidos América vs Toluca y el Xolos vs Cruz Azul, los cuales midieron a los mejores equipos de la temporada regular contra aquellos clubes que ingresaron a la fiesta grande por medio del Play In.

Dentro de los partidos ligueros entre estos equipos, se vivieron emocionantes resultados que dejaron goleadas en contra de los dirigidos por Juan Carlos Osorio, así como contra los azulcremas de André Jardine.

Por ello a continuación en adn40, te daremos a conocer las alineaciones, marcador del último enfrentamiento en temporada regular, así como el resultado final del Xolos vs Cruz Azul correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

¿Cómo quedó el Xolos vs Cruz Azul en la temporada regular del Apertura 2024?

Fue en la Jornada 3 de este torneo Apertura 2024 de la Liga MX que tanto Xolos como Cruz Azul se vieron las caras, esto en el partido que se disputó en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

En ese entonces, los dirigidos por Martín Anselmi vencieron 3-0 a los de la Jauría más grande de México. Las anotaciones cementeras fueron de Ignacio Rivero y un doblete del griego, Georgos Giakoumakis.

Posibles alineaciones del Xolos vs Cruz Azul

Conforme fueron pasando las horas de este miércoles 27 de noviembre, se revelaron las posibles alineaciones para el Xolos vs Cruz Azul, los cuales saldrían al terreno de juego con los siguientes 11:

Xolos

Toño Rodríguez

Diego Barbosa

Kevin Balanta

Unai Bilbao

Fernando Monarrez

Aaron Mejía

Christian Rivera

Iván Tona

Nicolás Díaz

Efraín Álvarez

Carlos González

Kevin Castañeda

¡Todos al Mictlán que HOY JUEGA EL PERRO DE MI VIDA! ❤️🖤



Los Perros Rojinegros están listos para dejarlo todo en la cancha 👊



🏟️: @CalienteEstadio

⏰: 7:00 PM (PST)

📺: @somoscalientetv #FuerzaTijuas 🐕 pic.twitter.com/HOzdNAvwU8 — Xolos 🐕 (@Xolos) November 27, 2024

Cruz Azul

Kevin Mier

Gonzalo Piovi

Willer Ditta

Erick Lira

Jorge Sánchez

Rodolfo Rotondi

Luis Romo

Ignacio Rivero

Lorenzo Faravelli

Alexis Gutiérrez

Ángel Sepúlveda

El Grupo para la Ida de Cuartos de Final 🔥🚂💙 pic.twitter.com/gB4kenFkx4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2024

¿Cuándo es el juego de vuelta Cruz Azul vs Xolos por la Liguilla del Apertura 2024?

Vale la pena recordar que el juego de vuelta Cruz Azul vs Xolos por los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX, se disputará el próximo sábado 30 de noviembre de 2024 a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

