Terrible, Checo Pérez: Quedó eliminado y saldrá en esta posición en el GP de México

¡Hasta atrás! Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de México y firmó otra decepción en la temporada. El oriundo de Jalisco comentó que sigue teniendo problemas para frenar en algunas curvas.

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de México?

Era uno de los favoritos, estaba en casa y era una oportunidad para enmendar la temporada, pero no será así. Tras quedar eliminado en la Q1, Checo Pérez saldrá en el lugar 18 en el Gran Premio de México 2024.

El Autódromo Hermanos Rodríguez quedó en silencio tras la eliminación de Checo en la ronda de clasificación. De los 20 pilotos que correrán, el mexicano saldrá en el lugar 18 y ya reconoció que este es un escenario que no esperaba.

Getty Images Oportunidades de Checo Pérez de subir a podio en el Gran Premio de México

¿Cómo quedó la parrilla para el GP de México? Checo Pérez en el lugar 18

Terminó la ronda de clasificación y Carlos Sainz se llevó el primer lugar, quien es el gran favorito para ganar el Gran Premio de México. Le sigue Max Verstappen y en el tercer lugar estará Lando Norris.

1. Carlos Sainz / Ferrari

2. Max Verstappen / Red Bull

3. Lando Norris / McLaren

4. Charles Leclerc / Ferrari

5. George Russell / Mercedes

6. Lewis Hamilton / Mercedes

7. Kevin Magnussen / Haas

8. Pierre Gasly / Alphine

9. Alex Albon / Williams

10. Nico Hülkenberg / Haas

11. Yuki Tsunoda / RB

12. Liam Lawson / RB

13. Fernando Alonso / Aston Martin

14. Lance Stroll / Aston Martin

15. Valtteri Bottas / Kick Sauber

16. Francisco Colapinto / Williams

17. Oscar Piastri / McLaren

18. Sergio ‘ Checo ’ Pérez / Red Bull

19. Esteban Ocon / Alphine

20. Guanyu Zhou / Kick Sauber

¿Qué dijo Checo Pérez tras quedar eliminado en la Q1 del GP de México 2024?

El mexicano reconoció que este resultado es una decepción y también explicó qué sucede. “Una pena, me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y ese es el problema que he tenido las últimas tres carreras (...) Cada que intento atacar las frenadas, no tengo agarre, es el principal problema”.

“Mañana es una carrera larga, donde absolutamente todo puede pasar. Lo daremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo puedo hacer y desafortunadamente no lo pudimos lograr”, dijo a los medios de comunicación tras quedar fuera.

