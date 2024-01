William Zabka presume en redes sociales su entrenamiento para la última temporada de Cobra Kai

La última temporada de la serie Cobra Kai se encuentra en producción, la serie de Netflix relata los hechos tras la trilogía de Karate Kid , la producción trajo de regresó a los actores principales y consiguió ser un éxito al ver caras conocidas en sus papeles que les dieron su fama; algunos de los actores como William Zabka ha mostrado su entrenamiento para la última temporada.

William Zabka es conocido dentro del universo de Karate Kid por darle vida a Johnny Lawrence, personaje que es el primer enemigo de Daniel Larusso, presentado en la primera cinta y vencido en esa misma película; posterior regresó para protagonizar Cobra Kai y mostrarnos las habilidades de Lawrence en el karate, pero también las habilidades del actor.

William Zabka y sus habilidades en el karate

Para la sexta y última temporada de Cobra Kai, los actores se están preparando para darnos mejores escenas de acción y lograr cerrar una gran serie; ante la emoción del público, William Zabka mostró en redes sociales su entrenamiento y habilidades en las artes marciales a sus 58 años de edad.

El video ha sorprendió a los fanáticos de la serie y del actor quienes quedaron impresionados por la dedicación de William Zabka para poder darle vida a su personaje, Johnny Lawrence quien durante la serie ha demostrado ser de los mejores maestros de karate, además de ser considerado por John Kreese (Martin Kove) un talento natural para las artes marciales y el mejor representante de las enseñanzas del dojo Cobra Kai.

Es importante señalar que el cierre de Cobra Kai no es el final del universo de Karate Kid, esto debido a que, en noviembre pasado, Macchio y Jackie Chan, quien interpretó a Mr. Han en Karate Kid de 2010, anunciaron el casting para una nueva película de la franquicia The Karate Kid (2024), que se estrenará el 13 de diciembre en Estados Unidos. La cinta sería escrita por Rob Lieber (Peter Rabbit), dirigida por Jonathan Entwistle (The End of the F**king World).

