Conoce la triste historia que inspiró la canción Wake Me Up When September Ends de Green Day

Con poco más de 41 años liderando la industria musical en el género del punk-rock, Green Day sigue siendo una de las bandas más populares, por lo que hoy hablaremos de una de las canciones con las que consiguieron la fama mucho más allá de las fronteras estadounidenses, y estamos hablando de Wake Me Up When September Ends, y esto es lo que tienes que saber del tema.

La boy band que tuvo su mayor época de fama en la década del año 2000, está integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, quienes hasta la fecha siguen siendo una de las agrupaciones más representativas de la rebeldía y la juventud que lideró a inicios del nuevo siglo XXI.

Y es que un día de hoy pero de 2004, fue el lanzamiento de uno de los temas más representativos de los estadounidenses, y se trata de nada más y nada menos que el tema que además es considerado como un himno para dicha generación: Wake Me Up When September Ends, mismo que forma parte de su séptimo álbum de estudio de la banda ‘American Idiot’, mismo con el que rompieron todas las expectativas en 2004.

Aunque no lo creas, este tema conlleva una gran carga emocional para los verdaderos fans pero principalmente para el vocalista y líder de la banda, quien actualmente tiene 51 años de edad y la exitosa canción narra uno de los episodios que marcaron su vida por completo en un recuerdo que incluye también a su familia.

La historia detrás de la famosa canción de Green Day: Wake Me Up When September Ends

Este tema que fue estrenada en 2004, se remonta a 22 años atrás, cuando el padre del compositor y voz principal de la banda, Billie Joe Armstrong, murió a principios del mes de septiembre de 1982, hecho que marcó por completo la vida del músico estadounidense, ya que tenía tan sólo 10 años de edad, y como era de esperarse no fue capaz de controlar sus emociones y prefirió salir corriendo hasta llegar a su casa y encerrarse en su cuarto a vivir su propio duelo.

Y es que la madre del también compositor nacido en el estado de California fue en su búsqueda para ayudar a su hijo a pasar por el difícil momento que atravesaba, pero tras tocar su cuerpo y en medio de las lágrimas, el menor sólo pudo articular la frase: “Wake Me Up When September Ends”, (Despiértame cuando septiembre acabe).

Sin embargo, él nunca llegó a imaginarse que la peor tragedia de su vida, sería más adelante una de las mejores canciones que tienen la banda, y a pesar de que el tema tenía planeado lanzarlo para finales del 2022, no se sentía emocionalmente preparado para que esa parte de su historia saliera a la luz, por lo que fue hasta 2004 cuando pudo estrenarla.

“Así como mi padre se fue, Siete años han pasado muy rápido, Despiértame cuando acabe septiembre, Mientras mi memoria descansa, Pero nunca olvida lo que perdí”, son unas de las estrofas más fuertes del tema.

