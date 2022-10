VIDEO: Katy Perry pierde el control de su ojo y se vuelve viral

La famosa cantante Katy Perry se ha vuelto viral nuevamente en las redes sociales, pero esta vez no por una nueva canción, vestuario o tropiezo, sino por su ojo derecho, o más bien por su párpado, del cual perdió el completo control.

Casi siempre escuchamos cosas buenas de la intérprete de “Dark Horse”, sin embargo hoy sus fans y seguidores se enteraron de una noticia que los hizo quedarse atónitos y boquiabiertos, ya que la ídola de muchos pareció perder el control motriz de su párpado derecho cuando se encontraba en un escenario de Las Vegas.

Momento en que párpado de Katy Perry se cae en pleno show

Katy Perry se acomoda su ojo en varias ocasiones

Aunque la mayoría de sus seguidores se preocupó por su estado de salud y se preguntó qué es lo que le había pasado a cantante de “The One That Got Away”, ella ni por un momento se preocupó, sino al contrario, se mantuvo serena y hasta se lo acomodó.

Sí como lo escuchaste, se acomodó su párpado derecho en más de una ocasión, pues pese a subirlo en un primer momento, este seguía bajándose. En el video se puede ver cómo después de tres intentos, el ojo de Katy Perry queda a la perfección.

Como es de esperarse, los millones de fans ya se han volcado a las redes sociales de la famosa, quien es pareja de Orlando Bloom, para preguntarle qué fue lo que pasó y si se encuentra bien de salud, pues ciertamente no es algo normal.

Aunque hasta el momento, la cantante Katy Perry no se ha pronunciado al respecto, hay que recordar que ella ya había dicho en varias estaciones y shows que tenía algunos problemas en los ojos y tomar medicación.

