Qué fue de la vida de “Vengaboys”, el grupo que hizo bailar a las discotecas hace 30 años

Los “ Vengaboys ”, la banda holandesa de eurodance, conocida por éxitos como “Boom, boom, boom, boom” y “We like to party”, se convirtieron en la sensación de las discotecas de todo el mundo a finales de los años 90. Pero, ¿qué ha sido de sus integrantes desde entonces?

Historia de los Vengaboys

La historia de los “Vengaboys” comenzó con los DJ Danski y Delmundo, quienes organizaban fiestas en la playa improvisadas e ilegales desde su desgastado autobús escolar. Durante sus giras por la costa española e Ibiza entre 1992 y 1997, sumaron a cuatro talentosos bailarines y cantantes: Roy, Denice, Kim y Robin, para dar vida a sus sesiones de DJ. Su creciente popularidad los llevó a crear su propio sello discográfico y producir discos.

El primer éxito internacional de los “Vengaboys”, “Up & Down”, lanzado en marzo de 1997, rápidamente se convirtió en un top 5 en Europa y alcanzó el número uno en el Billboard Dance Chart en EUA . Su álbum debut, titulado de manera acertada “Greatest Hits!”, obtuvo estatus de oro en Estados Unidos. Además, fueron nominados al premio MTV Best Breakthrough.

Pero eso fue solo el principio. Los éxitos multiplatino como “We Like To Party!”, “Boom Boom Boom Boom!!” y “Nos vamos a Ibiza” se convirtieron en himnos de la música dance en todo el mundo. En total, lograron siete top 10 y dos números uno en el Top 40 del Reino Unido, llegando a la cima de las listas en más de 40 países.

Otros éxitos como “Shalala lala,” “Kiss (Cuando el sol no brilla),” y “Uncle John From Jamaica” también se convirtieron en sólidos éxitos en todo el mundo, marcando un logro impresionante: todos los sencillos de los “Vengaboys” lanzados se convirtieron en éxitos del Top 40 del Reino Unido. En 2007, los “Vengaboys” se reformaron y emprendieron lo que hoy se conoce como su “Non-stop World Tour”.

¿Qué ha sido de los integrantes de la banda?

Kim Sasabone: Kim sigue siendo la cantante principal de la banda y, recientemente, se convirtió en madre. Actualmente, se encuentra de gira con los “Vengaboys”.

Denise van Rijswijk: Denise es bailarina y junto a Kim, son las únicas dos integrantes originales que continúan en la banda. Denise está casada y tiene dos hijos.

Roy Darman: Roy, conocido como el “vaquero” del grupo, dejó la banda en 2004 y se descubrió que estaba trabajando como auxiliar de vuelo. Fue reemplazado por Donny Latupeirissa. Roy mencionó en su momento: “Quería experimentar el mundo como yo mismo, sin guardaespaldas ni gente de la compañía discográfica. Solo quería saber cómo se sentía ser una persona normal”. A pesar de su partida, Roy sigue siendo un amigo cercano del grupo.

Yorick Bakker: Yorick, el “marinero” de la banda, también dejó el grupo en 2008. Después de su salida, se dedicó a la actuación y al físicoculturismo. Fue reemplazado por Robin Pors.

Los “Vengaboys” continúan presentándose en toda Europa y en diversos festivales de eurodance. A pesar de los cambios en la alineación, siguen haciendo bailar a sus fanáticos con su música contagiosa y sus espectáculos enérgicos.

