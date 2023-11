Con Justice For Melissa protestan en redes por despido de Melissa Barrera de Scream VII

Melissa Barrera, actriz mexicana se volvió tendencia después de que se diera a conocer su despido de la película Scream VII, esto debido a una serie de publicaciones en redes sociales a favor de Palestina, comentarios que dio en medio de la guerra que se vive actualmente en medio oriente, conflicto que ha tomado miles de vidas.

Según lo publicado por The Hollywood Reporter, la mexicana ya no será la protagonista de la séptima entrega de Scream, por los comentarios que realizó en las redes sociales en las que Melissa Barrera calificó a Israel como una nación colonizadora, además de llamar a los ataques en Gaza como genocidio; algo que no ha agradado a muchas personas y llevó a su despido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Melissa Barrera y Jenna Ortega han protagonizado la saga de Scream desde el 2022, ganándose el amor del público por traer nuevos aires a la franquicia, por lo que cuando se dio a conocer el despido de la actriz, la comunidad no se quedó callada y buscaron justicia para la mexicana con el hashtag Justice For Melissa; algo que se ha hecho tendencia en la red social X.

Te recomendamos leer: Robin Williams improvisó tanto en Papá por siempre que hay 972 cajas de escenas sin usar

Melissa Barrera reacciona a su despido y las redes sociales la apoyan

Después de que se diera a conocer la noticia de que Melissa Barrera saliera de la franquicia de Scream, la actriz y también cantante no se quedó callada y usando la misma plataforma en la que ha expresado sus ideales, decidió manifestarse en contra de su despido. La actriz publicó una imagen con una frase en inglés en la que aseguró que prefiere estar fuera de una producción excluyente.

Melissa Barrera en Instagram tras su despido de 'SCREAM 7':



"Al final del día, prefiero ser excluida por a quién incluyo, que ser incluida por a quienes excluyo". pic.twitter.com/5VcslVGP2D — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) November 21, 2023

Por otro lado, las redes sociales y los usuarios mostraron su apoyo a la actriz, solidarizándose con ella y exigiendo que se le otorgue justicia a Melissa Barrera; el público considera que la actriz mexicana fue despedida de manera injusta y usando el hashtag #JusticeforMelissa.

JUSTICIA PARA MELISSA #MelissaBarrera. #SCREAM7.

JUSTICIA PARA MELISSA BARRERA

JUSTICE FOR MELISSA BARRERA pic.twitter.com/KymrujNSN2 — Wandinha Brasil 🕷️ (@WandinhaBR) November 21, 2023

Junto con la salida de Melissa Barrera, su compañera de película, Jenna Ortega ha dado a conocer que buscaría finalizar su contrato para poder salir de Scream VII, y aunque muchos pensaron que sería por apoyo a Barrera, la realidad es que grabar la película interfiere con la grabación de su serie Wednesday, según lo dicho por el medio Entertainment Tonight .

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.