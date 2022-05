Tráiler de la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’

Por fin Netflix lanzó el tráiler de la esperada tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’ que llegará en junio tras dos años de estrenar la segunda parte de la serie.

La tercera parte de ‘The Umbrella Academy’ se estrenará el 22 de junio y si eres fan de esta serie de Netflix seguramente la impaciencia te invade por eso es que nada como un tráiler a unos poco más de un mes para que disfrutes de una de las historias más vistas en la plataforma de entretenimiento de la N roja.

Si no has visto la segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’ solo debes saber que el final es una especie de reflejo del final de la temporada 1 pues los hermanos vuelven a darse cuenta que solo si trabajan como equipo y juntos podrán alcanzar la capacidad de detener un apocalipsis en cualquiera de sus manifestaciones.

Pero no te diremos más, solo te dejaremos el trailer de ‘The Umbrella Academy’ una de las series de Netflix que más fans tiene y que con este avance hace más pesada la espara para saber qué pasará con los 5 hermanos protagonistas.

Otras series que llegan en 2022

Y mientras esperas el estreno de ‘The Umbrella Academy’ aquí te dejamos una lista de algunas series esperadas que no solo estarán en Netflix. Algunas ya se estrenaron:

Netflix:

-Resident Evil

-Vikingos: Valhalla

-Stranger Things 4

-The Crown 5

-The Umbrella Academy 3

-Bridgerton 2

-Inventing Anna

-Lupin 3

-Sex Education 4

-Bienvenidos a Edén

-Ozark, temporada 4

En HBO Max:

-The Gilded Age

-His Dark Materials 3

-Raised by Wolves 2

-Killing Eve 4

-En Apple Tv+:

-The Afterparty

-WeCrashed

-La dama del lago

-Masters of the Air

En Disney+:

-Obi-Wan Kenobi

-Moon Knight

-She Hulk

-Agatha: House of Harkness

-Echo

-Ms. Marvel

-Ironheart

-Secret Invasion

-Wilow

