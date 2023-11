Jennifer Lopez lanzará nuevo álbum después de 10 años y una película sobre su “vida amorosa”

Jennifer Lopez ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum de estudio en una década, titulado “This Is Me...Now”, programado para el 16 de febrero de 2024. Pero eso no es todo; los fanáticos de JLo también podrán disfrutar de una experiencia cinematográfica única, ya que la película This Is Me...Now: The Film se estrenará el mismo día.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Amazon MGM Studios ha adquirido los derechos de la película producida por Nuyorican Productions, y estará disponible para todo el mundo en la plataforma de streaming Prime Video .

Este esperado lanzamiento celebra el vigésimo aniversario del álbum hermano de JLo, “This is Me...Then”. El nuevo álbum, escrito y producido por la misma Jennifer Lopez en colaboración con destacados nombres de la industria musical como Rogét Chayed, Angel López, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, promete fusionar estilos que van desde R&B hasta pop, hip-hop y, por supuesto, la inconfundible voz de la artista.

Te recomendamos leer: Jennifer López y Ben Affleck firman acuerdo para evitar infidelidad

¿De qué tratará la película This is Me...Now?

La película, titulada This is Me...Now, se presenta como una “reinvención musical y visual narrativa” que ofrece una mirada íntima y reflexiva a la vida amorosa de Jennifer Lopez, que ha sido objeto de escrutinio público. Dirigido por Dave Meyers, el filme promete ser una experiencia cinematográfica inmersiva con coreografías impresionantes, cameos estelares, vestuarios deslumbrantes y escenografías que cautivarán al público.

Según Deadliner, el proyecto se describe como un “festín visual y sonoro extravagante” que redefinirá el género, llevando al espectador en un viaje que abarca desde momentos divertidos y sexys hasta reflexiones profundas sobre la vida amorosa de la artista. Aunque se espera que la película sea un espectáculo vívido, también se destaca que es una:

Oda sincera al viaje de JL hacia la autocuración y la creencia eterna en los finales de los cuentos de hadas

El primer sencillo del álbum, titulado “Can’t Get Enough”, será lanzado el 10 de enero de 2024.

Jennifer Lopez lanzará un nuevo sencillo, “Can’t Get Enough”, el 10 de enero de 2024

Jennifer Lopez will release new single, “Can’t Get Enough,” on January 10, 2024. pic.twitter.com/9ZTEwd9yh6 — Pop Crave (@PopCrave) November 27, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.