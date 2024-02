Bryan Cranston tiene una idea diferente para hacer el reboot de The Office

Bryan Cranston, ampliamente conocido por su papel en Breaking Bad, propuso que el regreso anticipado de The Office se realice como una película en lugar de continuar como una serie de televisión. Esta idea fue compartida por Cranston durante su aparición en el podcast Office Ladies, conducido por las estrellas de The Office, Jenna Fischer (Pam) y Angela Kinsey (Angela).

Cranston planteó la pregunta: “Digamos que no hay una serie reiniciada, pero ¿y si hubiera una película? Algo donde podamos ver dónde están estas personas. Estas personas en todo el elenco sobre las que tenemos curiosidad. Nos preguntamos al final, ¿adónde fueron? ¿Qué fue de ellos?” Esta sugerencia no solo muestra su interés en explorar el futuro de los queridos personajes, sino que también abre una nueva posibilidad para reimaginar cómo podría continuar o desenlazar la historia de The Office.

La respuesta de Fischer a la idea de Cranston fue positivamente condicional, por lo que expresó su apoyo siempre y cuando el showrunner original, Greg Daniels, estuviera involucrado. “Porque (entonces) confiaría en ello. ¿Sabes? Mientras Greg lo escriba y esté a cargo, entonces digo que sí”, afirmó Fischer, después de subrayar la importancia de mantener la esencia y la calidad que definió a la serie original.

Kinsey también se mostró abierta a la idea, destacando un motivo personal: “Lo haría por mis hijos porque creo que pensarían que es divertido”.

Aunque Bryan Cranston tiene un vínculo especial con The Office, habiendo dirigido el episodio “Work Bus” de la novena temporada, él mismo expresó un deseo modesto de participación en un posible proyecto cinematográfico: “Sólo quiero ser un extra”, dijo. “Yo sería un chico. Sería guardia de cruce o algo así. Solo algo”.

El futuro incierto del reinicio de The Office

A pesar de la fascinante sugerencia de Cranston, el camino hacia el reinicio de The Office parece estar encaminado hacia una serie de televisión, con poca probabilidad de retomar directamente las historias de los personajes originales. Greg Daniels, el showrunner detrás del éxito original, expresó su desinterés sobre un “reinicio” en el sentido tradicional. Prefiere, en cambio, contar una nueva historia dentro del mismo universo de The Office. “Siento que terminamos esa historia maravillosamente”, comentó Daniels, destacando cómo los personajes originales recibieron un cierre significativo.

Daniels comparó la idea potencial para The Office con lo que The Mandalorian ha hecho dentro del universo de Star Wars, sugiriendo que un nuevo documental sobre un tema diferente, pero dentro del mismo mundo, podría ser el enfoque. “La noción de tal vez algo así como ‘The Mandalorian’ es un nuevo programa en el universo de ‘Star Wars', ¿sabes a qué me refiero?” explicó, abriendo una puerta a nuevas narrativas mientras se mantiene fiel al espíritu del original.

La propuesta de Cranston y las reflexiones de Daniels dejan a los fans con la esperanza y la nostalgia aún presente sobre la serie, siendo el futuro de los personajes y el universo de The Office un campo abierto que podría explotarse y así continuar el legad de la producción.

